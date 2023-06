Amir Staten recibió una de las mejores noticias de su corta vida al enterarse que fue admitido en la Morehouse College, pero su alegría se multiplicó por mil cuando supo que también se ganó una beca completa por cuatro años, por lo que no lo pudo evitar y en medio de la calle comenzó a correr, gritar, llorar de felicidad, reacción que se hizo viral de inmediato dando la vuelta en todos los Estados Unidos.

El aún adolescente de 17 años es oriundo de Filadelfia, Pensilvania, y nunca pensó que ser aceptado en la universidad que, históricamente tiene como público objetivo a hombres afrodescendiente, por lo que ahora le tocará preparar sus cosas para trasladarse hacia Atlanta, ciudad donde funciona la sede de esta casa de estudios.

Fue su madree, Karlynne Staten quien compartió el video en Instagram donde su hijo llora de incredulidad, pero luego las lágrimas serían de algarabía total. Su vida cambió cuando revisó su correo electrónico donde le informaron que era uno de esos escasos 15 Bonner Scholars que accedieron al programa de becas.

Mira aqui el video viral

Una beca merecida

“No tienes que pagar por la universidad”, dice un eufórico Amir a su madre quien es cómplice de su felicidad. Cuando el video se hizo viral, declaró a Good Morning America que todo fue producto de su esfuerzo como estudiante secundario obteniendo no solo buenas calificaciones, también siendo capitán del equipo de baloncesto y director de la Unión de Estudiantes Negros de su colegio.

“Ha ido más allá de lo que se esperaba de él. Ahora puede respirar tranquilo”, dijo la mamá del adolescente, quien agregó el hecho de saber que no pagará la universidad le da mucho alivio, pues reveló que de lo contrario tendría que abonar, al año, un aproximado de 51 mil dólares.

El sacrificio de mamá

De hecho, pese al éxito de su hijo, la lucha diaria de Karlynne ha sido todo menos fácil: “he estado trabajando en tres o cuatro trabajos durante los últimos cuatro o cinco años para poder intentar ahorrar y mantener un hogar y aún tener algún tipo de financiación para sus títulos universitarios”.

Listo para empezar la vida

Por otro lado, Kevin Booker, vicepresidente de servicios estudiantiles y decano de Morehouse College dijo sobre la beca de Amir: “desarrollamos líderes estudiantiles y comenzamos de inmediato. No sucede después de que se gradúan y algunos de esos líderes eligieron a Amir porque ven en él lo que se necesita para ser un hombre de Morehouse”.

Destacó que el joven de 17 años no se presentó ni mencionó que era el protagonista de un video viral: “no dijo: ‘es posible que me hayan visto en las redes sociales’. No compartió nada de eso, simplemente, vino como la persona que es y se lo ganó por su cuenta”.

Pero, a su vez, reveló que quedó emocionado al ver la emoción del muchacho al enterarse que ingresó a Morehouse College: “no hay un mejor sentimiento para mí que ver a un joven como Amir, que ni siquiera ha caminado por estos terrenos todavía, pero siento lo que esta universidad puede hacer por él. Se da cuenta de eso y quiere ser parte de esa historia. Queremos que esté entre las filas de los grandes hombres que lo procedieron”, sentenció.