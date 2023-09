Una enfermera de España se ha vuelto viral al revelar el costo del paracetamol en los Estados Unidos, generando opiniones divididas en torno a los precios de los medicamentos en el país norteamericano.

En un video, la usuaria de TikTok @enfermerarubia, quien se encuentra de viaje en EEUU, compartió también lo que se cobra en las farmacias de la mencionada nación por algunos fármacos tales como el ibuprofeno y el jarabe para la tos.

En las imágenes se puede observar que, una caja de 500 comprimidos de paracetamol de 500, cuesta $23,49. Mientras que 200 comprimidos de ibuprofeno valen $18,99. Finalmente, el jarabe para la tos mostrado en el clip cuesta unos $39,99.

El testimonio de la española obtuvo miles de reproducciones y generó opiniones divididas entre los usuarios, quienes acudieron a la sección de comentarios para compartir sus impresiones.

Mientras que algunos mencionaron que el precio de los medicamentos son algo elevados, otros aseguraron que, de hecho, los montos son bastante asequibles.

“Viendo las cantidades, lo veo hasta barato”; “Es caro pero también vienen más comprimidos que en una caja en España”; “No te llega a 5 centavos por paracetamol ni a 10 por ibuprofeno, es baratísimo”; “Hombre carísimo si ganasen 1000€ miserables como en España. Pero como no es el caso, está bien”; “Lo que no entiendo es vender packs de 500... deberían caducarse antes de que una familia los termine o me parece que esa familia abusaría...”, escribieron las personas.

¿Cómo evitar intoxicaciones al tomar pastillas?

Evitar intoxicaciones al tomar pastillas es esencial para mantener tu salud y seguridad. Sigue estas pautas para prevenir este tipo de accidentes:

Lee las etiquetas y las instrucciones de dosificación detenidamente.

Usa un organizador de pastillas para llevar un registro claro de tus dosis.

Verifica la identidad del medicamento antes de tomarlo.

Lávate las manos antes de manipular medicamentos.

Toma los medicamentos con un vaso de agua.

Lleva un registro actualizado de todos los medicamentos que tomas.

Informa a tu médico y farmacéutico sobre todos los medicamentos que estás tomando.

Almacena los medicamentos de forma segura y desecha los vencidos adecuadamente.

