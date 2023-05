Hace poco, se hizo viral el video de un pequeño quien llora de emoción al enterarse que acababa de llegar a su nuevo hogar. El clip viral ha dado la vuelta en redes sociales como TikTok donde millones quieren saber la historia detrás de las sentido lágrimas del pequeño y del duro año que vivió la familia.

“Como padre, no podría estar más orgulloso. Lloré, fue un alivio verlo en el rostro de mis hijos. No más hoteles, no más casas de los amigos, esto será tuyo”, dijo Darrell, padre de Evin (el pequeño que protagonizó el emocionante video viral), a Good Morning America.

Pero ¿Qué sucedió con esta familia? Resulta que Darrell tuvo que ser operado de urgencia en una cirugía a corazón abierto, pero durante su recuperación, los médicos le dijeron que no podría trabajar durante seis meses, por lo Mallory, su esposa, no tuvo que más remedio que trabajar en dos empleos, principalmente, para evitar el desalojo.

Mira aquí el video viral

El año más difícil de sus vidas

“Tuve dos trabajos mientras lo ayudaba en su recuperación”, recordó la madre de Evin: “seguimos cayendo más y más atrás, finalmente llegué al punto en que no debíamos quedarnos donde estábamos”.

“Nos dimos cuenta de que íbamos a romper el contrato de arrendamiento para evitar el desalojo”, recordó la mujer, por lo que se vieron en la necesidad de tomar una radical como incómoda decisión.

La familia se quedó en la casa de un amigo hasta que fueron capaces de encontrar un lugar donde vivir, eventualmente, tuvieron que vivir en un hotel por dos semanas mientras buscaban aplicar para una nueva vivienda: “fue muy estresante para nuestros hijos, pero fueron asombrosos, muy resilientes”, recuerda Mallory.

La casa nueva

En ese mismo periodo, Darrell decidió regresar al trabajo, a la vez de hacerse tiempo para conseguir un nuevo hogar, hasta que recibieron la notificación que habían sido aceptados, la felicidad volvió a la familia.

“Lloré, él lloró, estábamos muy aliviados. Estaba en mi clase, comencé a gritar, mi profesor estaba allí, me abrazó. Ese día recogimos a los niños del colegio y cuando llegamos les dije, ‘por cierto, esta es nuestra casa’, Evin se emocionó”, recordó el momento en que tiene lugar el video viral.

Cuando el video estalló en TikTok y la gente conoció la historia de la familia, personas de buen corazón les enviaron electrodomésticos y suministros para su nuevo hogar.

Felices en su nuevo hogar

Así recuerda Mallory el primer día en su nueva casa: “el mejor día de Navidad viendo a nuestros hijos abriendo estos regalos y sentir tanto amor de las personas, su apoyo. Fue una semana asombrosa”.

Su agradecimiento con la comunidad de TikTok se extiende a toda su familia: “estamos muy agradecidos, no podemos creer que estemos aquí... esta es nuestra vida, hemos sobrevivido al año más difícil de todos. Aquí estamos cómodos y estables. Él (Darrell) está con nosotros y está saludable”, sentenció.