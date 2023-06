José Calixto recibió el mejor regalo por el Día del Padre cuando se enteró que su hijo Jonathan le donaría uno de sus riñones para salvarle la vida, por lo que la historia de amor de esta familia conmovió a todos cuando se hizo viral.

Jonathan, de 30 años, confesó a FOX News Digital que no lo dudó ni un segundo para darle esa parte de su cuerpo a su progenitor de 56, quien trabaja como portero en un edificio de Nueva York (Estados Unidos) y se enteró de la enfermedad renal durante un examen físico rutinario hace una década atrás.

Los doctores le dijeron que dicho problema surgió por los medicamentos que tomó cuando era más joven. Tras el diagnóstico, vivió relativamente bien durante años, pero en 2021 se tuvo que someter a diálisis para eliminar los desechos y toxinas de la sangre debido a que sus riñones no pueden hacer ese trabajo.

El trasplante es la única alternativa

Pero las tres sesiones semanales durante dos años terminaron mellando la salud de José, viéndose forzado a dejar su empleo. Y no solo eso, sus riñones seguían fallando, no hubo mejora, no quedó otra opción que hospitalizarlo.

Los galenos le dijeron que el trasplante era la única opción, es entonces cuando Jonathan, ignorando casi todo sobre la donación, aceptó darle su riñón a papá, obviamente, tras confirmar que ambos fueran compatibles.

Antonios Arvelakis, cirujano de trasplantes de órganos múltiples en Mount Sinai, aseguró que es normal que los hijos donen a los padres: “este es el escenario ideal en lugar de obtener un donante en alguien que no sea pariente, porque son más compatibles debido a la relación (sanguínea)”, contó a FOX News Digital.

José Calixto, al inicio, se mostró en contra que su hijo le done su riñón. (Foto: Jonathan Calixto)

Compatibles al 100 por ciento

Cuando todo estuvo listo, padre e hijo recibieron una noticia alentadora en febrero de 2023: el proceso de donación fue aprobado al 100 por ciento. Lo que seguía era asegurarse que ambos estén sanos en las semanas siguientes para que el procedimiento sea exitoso.

“Me preguntaron varias veces: ‘¿Estás seguro? ¿De verdad quieres hacerlo? ¿Te preocupa algo?’ pero para mí, nunca fue una pregunta. Sabía que, si tenía la oportunidad, lo haría”, afirmó Jonathan.

Sin embargo, inicialmente, era José quien se mostró escéptico: “no le gustaba la idea de que alguien renunciara a una parte de su cuerpo, especialmente su hijo. En cierto modo, sentía que iba a cortar mi vida por la mitad”, confesó el hijo,

En todo el proceso, la familia Calixto se mantuvo unida. (Foto: Jonathan Calixto/Facebook)

Cuando el padre recibió más educación sobre la donación de órganos, su idea fue cambiando conforme se acercó el gran día pactado para el 29 de marzo. El procedimiento fue todo un éxito, al punto que Jonathan fue dado de alta al día siguiente sin complicaciones, en tanto que José lo hizo tres días después.

Recuperando la esperanza en vivir

Dos meses después de la intervención, padre e hijo siguen una óptima recuperación, con el primero lejos de la diálisis tras dos años, esperando estar recuperado al 100 por ciento de aquí a seis meses, pero disfrutando de las mejoras presentes, como son el aumento del apetito, mayor energía, incremento de la vitalidad y, sobre todo, recuperada su esperanza de vivir: “me han dado otra oportunidad en la vida”.

Tras su experiencia, José y Jonathan alientan a otras familias a apostar por la donación para salvar vidas: “si tienen un ser querido que está pasando por insuficiencia renal o está en diálisis, tal vez puedas ser quien le dé otra oportunidad de vida. Se cuánto ha significado para mí”, sentenció el padre.