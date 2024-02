Daniel Kotter sufrió un terrible accidente de construcción hace más de 10 años cuando cayó de una altura de 10 metros. Lamentablemente, quedó paralítico y otras complicaciones en su cuerpo que no le permiten tener una vida normal; sin embargo, esto no fue impedimento para que cumpliera el sueño de sus menores hijas, pues ha sido capaz de diseñar y construir un dormitorio de ensueño inspirado en las princesas. Su historia ha conmovido en las plataformas sociales y aquí en Mag te brindaré los detalles.

Este hombre de Utah usa una silla de ruedas para desplazarse y aunque mayoría cree que no podría realizar las cosas que más ama, es capaz de demostrar que ninguna adversidad sería impedimento en conseguir un objetivo en la vida.

Él cuenta que había notado un problema en su hogar: su familia es muy extensa y no tenía la comodidad adecuada para descansar, pues solo poseían 4 dormitorios para 8 personas. Es así que comenzó a realizar planos para crear un cuarto para sus menores hijas.

“Es gratificante construir algo para las niñas y ha destruido muchas percepciones comunes sobre la discapacidad. También nos ensuciamos las manos con otras renovaciones en el hogar”, explicó el hombre a Daily Mail.

Tal como se visualiza en clip, el hombre suele realizar las actividades comunes de un ser humano para diseñar este cuarto, demostrando que no le cuesta. Pese a que sus piernas no están en funcionamiento, es capaz de trepar las escaleras, pero eso no sería lo único llamativo, ya que también se arrastra para que llegue a aquellas zonas con el objetivo de cumplir su trabajo.

No fue fácil su recuperación

Este accidente no fue lo único que afectó a Daniel, pues también afrontaba un proceso de divorcio. Pese a estas dificultades, siempre tuvo en mente “sacar lo mejor de sí” para brindarle una vida de calidad a sus hijos.

“Pasaban tantas cosas que ni siquiera había considerado cómo sería la vida en una silla de ruedas. A pesar de mi debilidad física, me las arreglaba y hacía lo mejor que podía para poner cara de juego y seguir adelante”, puntualizó.

