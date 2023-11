Una joven latina ha sorprendido a muchos al compartir consejos y estrategias para enfrentar con éxito los trámites migratorios en los aeropuertos de Estados Unidos, un proceso sencillo pero que puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza para algunas personas.

Yanella Camacho (@yanellacamacho) es una usuaria peruana que se dedica a compartir su día a día y a mostrar su experiencia recorriendo distintas partes de EEUU. Recientemente, publicó un video en donde revela los “tips para pasar el control de migración con éxito”.

“Para entrar a Estados Unidos no solo necesitas la visa, sino documentos e información que sustente tu viaje. Ten tus papeles preparados, como pasaporte, pasaje de ida y retorno”, empezó diciendo la joven.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de siempre tener a la mano el nombre y la dirección del hotel o la casa en donde te vas a hospedar.

Tips para pasar migraciones al llegar a EEUU

“Lleva un porcentaje en efectivo y tarjetas de crédito. No des información que no te han pedido y mucho menos mientas. Cuando estés a punto de pasar, no uses gorros, lentes y muchos menos tomes fotos”, agregó.

Finalmente, recomendó tener cabeza fría durante el proceso y no ponerse nervioso, ya que esto puede poner en alerta a las autoridades: “tip adicional, no hagas nada que no te hayan indicado”.

El testimonio de Yanella se viralizó con miles de reproducciones y varios usuarios acudieron a la sección de comentarios para expresar sus dudas.

“¡Ayuda! Voy por un mes y es mi primera vez, mis vacaciones son de un mes y quiero aprovechar allá, ¿tendré problemas al entrar?”, escribió un internauta, a lo que la tiktoker respondió: “Si es tu primera vez y te quedas tanto tiempo, probablemente te pidan información de tu sustento económico (cuánta plata tienes para este viaje) y más”.

Otra persona dejó una pregunta sobre el uso de tarjetas de crédito admitidas en EEUU, a lo que la peruana respondió que en ese país se aceptan casi todas, pero recomendó llamar previamente al banco para pedir información al respecto y autorizar las compras en el extranjero.

¿Qué hacer al llegar a EEUU como turista?

Al llegar a Estados Unidos como turista, hay varias consideraciones importantes que debes tener en cuenta: asegúrate de tener tu pasaporte válido y la visa de turista correspondiente si es requerida. Al aterrizar en el aeropuerto, tendrás que pasar por un proceso de control de inmigración y aduanas, donde se verificará tu documentación, motivo de visita y duración de estancia. Es crucial ser honesto con los funcionarios de inmigración y proporcionar información precisa.

Una vez dentro del país, respeta las leyes y regulaciones locales. Mantén tu visa y pasaporte contigo en todo momento, ya que es posible que debas presentarlos si te los solicitan. Asegúrate de respetar la duración de tu estancia permitida en tu visa de turista, que suele ser de hasta 6 meses. Evita cualquier actividad que viole tu estatus de turista, como trabajar ilegalmente.

Video recomendado

Si eres una de las personas que está interesada en viajar a Estados Unidos, mira AQUÍ los pasos que necesitas seguir para solicitar la visa.