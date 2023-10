Un hombre estadounidense de 77 años fue interrogado sus arrepentimientos en la vida y la respuesta que dio conmovió a millones de internautas. Su testimonio, además de ofrecer una profunda reflexión sobre la importancia de las relaciones, demuestra que es imposible recuperar el tiempo perdido una vez que este fue desaprovechado.

Todo empezó cuando el creador de contenido Sprouht salió a las calles para entrevistar a la gente sobre diversos temas que suelen ser de interés común. En un parque de Nueva York, dio con una persona de la tercera edad que no dudó en responder a sus interrogantes.

“¿Cuál es el peor error que has cometido en la vida y del cual has aprendido una valiosa lección?”, le preguntó el entrevistador. El hombre, bastante seguro de sus palabras, le explicó que se arrepiente de haberle dedicado demasiado tiempo al aspecto laboral.

“Trabajar un número incontable de horas cuando era más joven y no poder disfrutar plenamente de mis hijos cuando eran pequeños”, señaló. “Viajar demasiado, trabajar demasiadas horas. Me arrepiento de ello”.

Tras ello, el youtuber le pide volver al pasado para describir qué hubiera cambiado exactamente, a lo que el sujeto responde: “Probablemente pasar más tiempo en familia y trabajar menos”.

Finalmente, el hombre deja un consejo valioso a la audiencia: “Asegúrate que haces aquellos que disfrutas haciendo. No tengas solamente un trabajo. Ten pasión en aquello que haces”.

El video publicado por el tiktoker fue visto millones de veces y generó una gran cantidad de reacciones entre los usuarios, quienes en su mayoría se mostraron conmovidos por las palabras del entrevistado.

“Bueno, voy a mandar mi carta de renuncia a mi jefe ahora mismo, ya les cuento cómo me va”; “yo me di cuenta de eso joven, sin embargo y espero algún día dejar de trabajar para otro y empezar a vivir de lo que me gusta hacer”; “el más grande error que cometí y por el que me arrepiento es vivir y desperdiciar mi vida con la persona equivocada que me hacía sentir miserable y triste”; “A veces pensamos que trabajamos por un mejor futuro para tus hijos, ¿pero en realidad que es lo mejor para tus hijos⁉️”; “La lección de vida que todos debemos entender”; “Mi arrepentimiento fue no ponerme como prioridad. Dejé a un lado todo lo que me representaba por seguir el ‘amor’”, escribieron las personas.

¿Cómo balancear el tiempo entre el trabajo y la familia?

Balancear el tiempo entre el trabajo y la familia puede ser un desafío, pero es esencial para mantener una vida equilibrada y saludable.

Para equilibrar el tiempo entre el trabajo y la familia, establece prioridades claras, crea un horario balanceado, comunica tus necesidades en el trabajo, delega tareas, aprovecha el tiempo libre, establece límites laborales, programa tiempo de calidad en familia, simplifica cuando sea necesario, cuida de tu bienestar, sé flexible y busca apoyo si es necesario.

Recuerda que el equilibrio entre el trabajo y la familia es un proceso continuo y personal. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra, por lo que es importante encontrar la fórmula que mejor se adapte a tu vida y necesidades.

