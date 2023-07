Alyse Carolyn nos ha dejado con la boca abierta al contarnos lo que su madre hizo. Le dio 500 dólares a su hermana con la condición de que salga con 100 hombres diferentes hasta encontrar a aquél que le robe el corazón antes de casarse. Su alocado testimonio llegó a TikTok donde, de inmediato, se hizo viral.

Alyse, nativa de Utah (Estados Unidos), es una experta del cabello que comparte su experiencia en la red social china, pero en esta ocasión quiso ser más personal para contar que su progenitora le ofreció dinero a su hermana (a quien no nombró) para tener diversas salidas.

El video viral que acumula más de 7.6 millones de vistas nos muestra a su familia celebrando que la muchacha cumplió todas sus citas y lo festejan con dos pasteles; uno de estos tenía velas que formaban el número 100, mientras otro formaba la palabra ‘YaY’: “cuando tu mamá le paga a tu hermana 500 dólares por tener 100 citas con 100 hombres diferentes antes de casarse”, reza la descripción.

Mira aquí el video viral

De hecho, la mujer muestra su teléfono donde se ve la lista completa de su centenar de salientes, hecho que le llevó unos años en completar, asegurando que no gastó ni un centavo en ninguna de estas.

De inmediato, miles de personas quedaron fascinadas con el relato de la hermana de Alyse: “mamá no quería que se conforme”, “respeto a mamá por hacerle saber que tiene opciones”, “mi madre mormona me animó al 100 por ciento a tener citas en lugar de tener novio”, “esa no es una compensación suficiente”, “no es dinero suficiente”, “cinco citas con cinco tipos diferentes fueron suficientes para desanimarme”.

