Sandra es una mexicana que vive en Long Beach, California (Estados Unidos), quien protagonizó un bochornoso momento cuando intentó echar a un tamalero que pasaba por su barrio. La cuestionable actitud de la mujer fue captada en video haciéndose viral y, de inmediato, condenada por la gran mayoría en redes sociales.

Antonio es el tamalero que iba en su carro ofertando su producto, pero cuando tocó su bocina hizo su aparición la mujer quien no dudó en encararlo con insultos por, según ella, hacer mucho ruido en su vecindario.

Sandra justificó sus acciones aseguraron que el sujeto no contaba con los permisos necesarios para desempeñar su negocio en la calle. El hombre quedó decepcionado por el mal trato que recibía de parte de un connacional.

Mira aquí el video viral

“Cuando vengas a vender tamales, sin licencia y sin permiso, vete para allá y pita de ese lado para que mis perros no hagan eso (ladrar), porque cuando lo hacen molestan a toda la gente. Están registrados, vacunados y, como gente decente, te dije, por favor, que pitaras para allá”, la escuchamos decir sin renunciar a su actitud arrogante.

“Estás en los Estados Unidos”

Antonio le reclamó que lo respete, ella aseguró que lo hacía, pero el tamalero le recordó que minutos antes le dijo que era un ‘hijo de p**a’, momento que no aparece en el video viral, pero la mujer insiste en que el negocio que está haciendo no paga impuestos.

“Se pagan intereses, impuestos, empleados, no sé si les pagas a los tuyos. De ese dinero que sacas, no pagas impuestos, no pagas lo que un negociante paga con la renta, las cuentas, la luz”, insistió Sandra.

Pero, la mujer tenía más balas para disparar y ofender a Antonio: “paga bien al gobierno (de los Estados Unidos) lo que tienes que pagar, si no quieres pagar aquí con este gobierno, vete para México y allá hacen lo que uno quiere, (pero) aquí no estás en México, estás en los Estados Unidos, compórtate”.

Vecinos la encaran y pide perdón

Cuando el video se hizo viral en redes sociales, los latinos en Long Beach se juntaron para buscar a Sandra y exigirle disculpas con Antonio: “quiere que le pida disculpas por la forma en la que me comporté con él. Le estoy pidiendo disculpas, porque en la forma en la que me comuniqué fue muy incorrecta. Estaba enojada”.

La mujer insistió en no ser una mala persona, que piensen eso de ella le “molesta... me da mucha tristeza porque no supe comunicarme contigo y, sinceramente, estoy triste porque me considero una persona mejor y me comporté como una pendeja”, sentenció.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.