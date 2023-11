Durante un viaje hacia un país desconocido, existen las probabilidades de que tengas una buena experiencia o cuentes con un mal recuerdo, tal como le sucedió a una joven de Estados Unidos (USA) que decidió exponer en TikTok las cosas que no le gustó en su recorrido por diversas naciones de Europa. Hoy te contaré en Mag esta historia viral.

La protagonista de este hecho es la usuaria de TikTok, Annie (@thestrawberryannie), quien decidió brindar una lista de las cosas que no le agradó durante su viaje a los países de España, Francia e Italia. Solo le bastaron 3 semanas de travesía por el Viejo Continente para emitir su comentario.

“Solía romantizar Europa, pero después de ir allí tres veces, siento que realmente he podido ver lo que realmente es. Así que he podido hacer una lista de cosas que realmente no me gustan”, dijo la tiktoker. ¿Qué cosas no le agradaron?

Esta fue la lista de situaciones que detestó Annie en su viaje a Europa

En el video que publicó en la red social mencionada, se visualiza a la protagonista y un fondo de pantalla con las diversas cosas que no le gustaron; además, fundamenta el porqué de ello. Aquí te revelaré la lista:

Sin condimentos (la comida)

Sin cortinas de baño

Sin paños para lavar

No hay agua gratis ni recargas gratis en restaurantes

No hay baños públicos gratuitos

Sin desayuno gratis en el hotel

Faltan asientos de inodoro

Sin máquinas expendedoras

Almohadas largas y planas

Las camas grandes eran simplemente juntas

Solo sábana en las camas

Café caliente servido en vasos sin asa.

Sirven dos pajitas gigantes en cócteles

Costo de las bolsas de compras

Limonada es agua con gas y azúcar con 1 rodaja de lima

Papas fritas y ensalada son el único acompañamiento

Pequeños vasos de agua

Sin acondicionador para el cabello

Después de emitir su punto de vista en el material audiovisual, explicó que también hubo “otras cosas” que le gustaron de estos tres países europeos, pero no tuvo la experiencia que ella hubiera querido. “Sentimos tanta nostalgia porque estuvimos fuera por tanto tiempo que terminamos haciendo esta lista que eran diferentes a nuestro hogar”, concluyó.

Pese a que la explicación de Annie está dividida en dos partes, su primer video es el que tuvo más repercusión en TikTok, pues más de 4.9 millones de usuarios vieron el video. Sin embargo, existen comentarios que apoyan a la joven mujer y otros usuarios, especialmente nacidos en los países mencionados, no concuerdan con la opinión brindada por la señorita. Para ti, ¿fue acertada esta lista?

