Tras finalizar Halloween en Estados Unidos, se han observado diversos videos virales sobre esta festividad en las redes sociales que impactaron a muchos usuarios, pero lo más sorprendente fue lo que publicó un músico country de Texas en su cuenta de Instagram. ¿Qué ocurrió? Hoy en Mag te lo contaré.

La historia está relacionada a Cody Tate, un artista perteneciente a la banda country Whiskey Myers. El músico expuso en la red social mencionada a unas mujeres, un hombre y unos niños robando los chocolates que había colocado en un tazón grande negro para festejar la noche de brujas.

“Y es por esto que no puedes confiar en la gente. Si sabes quién es, comparte. Me imaginé que pasaría, pero no en adultos”, fue la descripción del material que publicó Tate en su cuenta de Instagram.

¿Qué se visualiza en este video viral publicado por Cody Tate?

En el video captado por la cámara de seguridad que cuenta el músico country en su puerta principal, se observa que llegan tres señoras en compañía de unos niños con intenciones de sustraer las golosinas del recipiente. Por lo revelado en el audio, se tratarían de unas personas hispanohablantes.

Solo bastaron unos segundos para que las adultas junto a los menores de edad roben estos dulces y comiencen a llenar sus respectivas bolsas. Posteriormente, aparece un sujeto que también participó en este acto indebido.

Finalmente, se retiran de la residencia de Cody Tate como si no hubiera pasado nada. Este hecho causó indignación al músico, sobre todo, por la enseñanza que están brindando los adultos a estos menores. Aquí observarás el video del robo de los chocolates.

La grabación ha superado el millón de vistas y cuenta con más de 10 mil ‘me gusta’. Los usuarios de Instagram también mostraron su molestia por las imágenes y apoyaron a Tate. Por su parte, aquellos que navegan en X creyeron que este mal accionar fue realizado por inmigrantes, pero aún se desconoce si es afirmativo.

A pesar del mal momento captado, Tate reveló después que un vecino habría rellenado este gran tazón con nuevos dulces y no dudó en felicitar por su noble acto.