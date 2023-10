Unos jóvenes se disfrazaron de agentes de tránsito y llevaron a cabo una ingeniosa broma con la que engañaron a una gran cantidad de personas. La curiosa escena, grabada y compartida en TikTok, se viralizó y generó miles de comentarios de parte de los usuarios.

En las imágenes compartidas por la usuaria argentina @melaatorress, se observa que ella y un acompañante se paran en la calle con un cono y chalecos dispuestos a ir a una fiesta de Halloween; sin embargo, antes de ello detuvieron a varios conductores y los sometieron a una prueba con un medidor de alcohol.

Sorpresivamente, la mayoría de ellos cayeron en la broma y procedieron a hacer caso a sus indicaciones al creer que se trataba de unos inspectores de tránsito reales.

El clip, además de volverse viral con más de un millón de reproducciones, generó todo tipo de comentarios entre los internautas. Aunque algunos elogiaron a los jóvenes por su audacia e ingenio, otros expresaron su alivio de que la situación no haya escalado a mayores.

“El verdadero: mi primera chamba”, “Yo una vez lo hice pero no para Halloween y no era control de alcoholemia era estacionamiento jajaja”; “No sabés el miedo que pasaron los muchachos que frenamos”; “Ayyyy Argentina, no lo entenderás”; “El año pasado me disfracé de oficial de tránsito y a la salida de la joda me puse a hacer operativo con un cono que me había robado la noche anterior”; “Eso sí da miedo”; “Es una linda broma pero se puede convertir en un problemón”, escribieron las personas.

Conoce más sobre los orígenes de Halloween

Halloween, también conocido como la “Noche de Brujas,” tiene sus raíces en antiguas tradiciones celtas. Originalmente, los celtas celebraban el festival de Samhain, que marcaba el final del verano y el comienzo del invierno, una época de transición en la que se creía que los espíritus de los muertos volvían a vagar por la Tierra. Para ahuyentar a estos espíritus y protegerse de su influencia, los celtas encendían hogueras y usaban disfraces.

Con la expansión del cristianismo, la festividad de Halloween se superpuso con el Día de Todos los Santos, una celebración cristiana que honra a los santos y se celebra el 1 de noviembre. La noche anterior, conocida como “All Hallows’ Eve” o “Víspera de Todos los Santos,” se convirtió en la víspera de Halloween. Durante la Edad Media, se mantenían algunas de las costumbres paganas de Samhain, como el uso de disfraces y la recolección de alimentos, en un ritual llamado “souling,” donde se pedía comida a cambio de oraciones por los difuntos.

Con el tiempo, la festividad evolucionó en América a medida que se mezclaban diversas influencias culturales, incluyendo las tradiciones europeas y las prácticas de los colonos. Hoy en día, Halloween se celebra con disfraces, decoraciones espeluznantes, dulces y actividades festivas que reflejan su historia.

