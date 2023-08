En un mundo donde a menudo nos enfocamos en las noticias desalentadoras, es refrescante encontrar historias que nos llenan de esperanza y nos recuerdan la capacidad innata de las personas para marcar la diferencia, sin importar su edad. Tal es el caso del conmovedor acto de solidaridad llevado a cabo por un niño de 5 años desde un modesto puesto de limonada en las calles de Seattle. En un gesto que se ha vuelto viral en las redes sociales, este joven ha recaudado más de $17,000 para ayudar a las víctimas de los incendios forestales que asolaron Hawái.

El verano de 2023 ha sido testigo de una serie de incendios forestales que han arrasado vastas áreas de la hermosa isla de Maui, en Hawái. Las llamas han dejado a su paso una estela de destrucción, destruyendo hogares, medios de vida y dejando a numerosas familias en la desesperación. Ante esta tragedia, los corazones de muchas personas en todo el mundo se han llenado de compasión y deseos de ayudar de alguna manera.

Y así es como entra en escena un pequeño héroe de tan solo 5 años. Armado con una mesa plegable y una jarra de limonada, este niño decidió que quería hacer su parte para ayudar a las personas afectadas por los incendios en Maui. Con la ayuda y el apoyo de sus padres, montó un sencillo puesto de limonada en una concurrida esquina de Seattle. Pero lo que podría haber sido solo una actividad de verano se convirtió en algo mucho más grande.

Edison Juel, cuyo apodo es Eddie, escuchó a sus padres mirar las noticias sobre la tragedia. “Era miércoles por la tarde, teníamos las noticias encendidas y me pidió que las apagara porque dijo que eso lo entristecía demasiado”, dijo la madre de Eddie, Ami Juel, a USA Today. “En ese momento, me di cuenta de que él realmente estaba prestando atención y escuchando, que realmente necesitábamos abordar el tema. No tenía intención de contárselo necesariamente”.

El plan de Eddie para ayudar

Si bien a Eddie le resultó difícil comprender la devastación a una edad temprana, le resultó fácil querer ayudar a la gente en todo lo que pudiera. Eddie compartió la idea de iniciar un stand de venta de limonada, similar a uno que había visto en un viaje, y donar todo el dinero para apoyar a las víctimas de los incendios forestales. Amy dijo que ella y su esposo inmediatamente apoyaron la idea y montaron un puesto de limonada el sábado en su concurrida calle de Seattle.

El puesto estaba abierto de 10 a.m. a 6 p.m. Vendía limonada rosa y amarilla, agua con gas, paletas heladas, sándwiches de helado, dulces e incluso algunos de los juguetes de Eddie, compartió Ami. La familia publicó videos en las redes sociales y se lo contó a sus amigos y familiares. La limonada se vendía a un dólar cada una, pero la mayoría de la gente donaba billetes de 5, 10 y 20 dólares como parte de su donación.

VIDEO VIRAL | Eddie hizo letreros para promocionar su puesto de limonada para ayudar a las víctimas de Hawái. (Instagram / amijean2)

Para sorpresa de Ami y su esposo, su negocio de un día tuvo éxito rápidamente. Los autos se estacionaban uno detrás de otro para comprar refrigerios de verano y muchas personas donaban en línea, incluida una persona de Honolulu que se enteró del negocio a través de las noticias locales.

“La mayoría de la gente decía: ‘Esto es genial. Qué gran idea. Hemos estado buscando formas de ayudar. Nos sentimos muy impotentes y no sabíamos dónde donar’”, compartió Ami. “Mucha gente vino, se detuvo y nos contó la historia de un viaje a Hawaii o alguna conexión que tenían con la isla”.

El puesto de limonada recaudó más de $17,000 hasta el viernes, con una combinación de ganancias del puesto, donaciones en línea y donaciones de los trabajos de Ami y su esposo. Ami dijo que Eddie se lo pasó muy bien con todo el proceso. Ami y su esposo están orgullosos de la creatividad y generosidad de Eddie y felices de apoyar sus ideas positivas.

“Me sorprendió cómo su generosidad invitaba a otros a ser generosos”, dijo Ami. “No era algo que pudiéramos haber orquestado para él, así que fue agradable ver que era una idea que él tenía”.

