Esta historia me sorprendió, y seguramente causará el mismo efecto en ti. Una mujer de Pittsburgh, Estados Unidos, experimentó una fuerte conexión emocional con un hombre que conoció en Tinder, pero quedó desilusionada cuando el sujeto, en un inesperado acto, decidió enviarle un mensaje que arruinó todas sus posibilidades. Kendra Roxberry, de 29 años y madre de dos hijos había estado saliendo con Josh durante algunos meses y lo describió como una persona “encantadora”. En una ocasión, fue invitada a cenar y se le mencionó que “el presupuesto no importaba”. Lo que la norteamericana desconocía era que este detalle terminaría provocando un enfrentamiento entre ambas partes, afectando el vínculo que habían forjado tiempo atrás.

Debido a la oferta que le hizo Josh, la mujer escogió un costoso restaurante de mariscos asumiendo que “las finanzas del hombre estarían en orden”, dijo en conversación con Kennedy News and Media.

Una semana después de la lujosa cena, el sujeto le envió un mensaje sorpresivo a Kendra, solicitándole $376 para pagar su factura de luz. La madre, quien trabaja como enfermera, quedó anonadada y, aunque trató de tomarse el hecho con humor, no pudo evitar sentirse decepcionada.

“Pensé que no sería un problema ya que pagué por los mariscos jajaja”, escribió Josh, a lo que Kendra respondió: “¿En serio? No estoy segura de que esto vaya a funcionar. ¡Buena suerte!”. Posteriormente, terminó bloqueándolo en su teléfono.

Aunque la experiencia fue lamentable, la mujer se sintió agradecida de que la situación se aclarara por sí sola. Antes de este incidente, ella tenía altas expectativas y pensaba que la relación iba por buen camino ya que consideraba a Josh como un hombre “atractivo, inteligente y amable”. Además, disfrutaba de su compañía y tenían “mucha química”.

Su cita le pidió dinero para pagar su cuenta de la luz

“Siento que estábamos empatados. No lo estaba usando por su dinero y esperando que pagara por todo. Disfruté de su compañía y también pagaría por las cosas”, explicó.

Por otra parte, la madre señaló que no se considera una persona “sin corazón”, ya que no tiene ningún problema en ayudar a las personas; sin embargo, afirma que lo único que no quiere es sentir que está obligada a hacerlo.

“Me hubiera gustado que lo hubiera abordado de una manera totalmente diferente en lugar de ser algo que esperaba que hiciera”, agregó.

De hecho, Kendra se siente aliviada de haber descubierto el comportamiento de Josh tan pronto. Cree que si él estaba dispuesto a pedirle dinero tan rápidamente, podría haber sido una señal de lo tóxica que podría haber sido una relación con él.

La estadounidense compartió lo ocurrido en Facebook, donde muchos comentaristas justificaron su frustración. Algunos sugirieron que la situación era injusta para ella y que el sujeto debería haber manejado la situación de manera más madura.

