Ace, un perrito de los Estados Unidos, acaba de cumplir 3 años de vida y su familia humana decidió agasajarlo como se lo merece, pero, cuando le cantaban en medio de las celebraciones, el american bully no tuvo mejor idea que mostrar una particular como bizarra expresión que dejó consternados a millones de personas en TikTok haciéndose viral en todo el mundo.

Nuestro amigo de cuatro patas es toda una personalidad de la red social china (@acemory), y en uno de sus videos más vistos, sus dueños le cantan el popular ‘Happy Birthday’, pero al lomito parece que ser el centro de atención no es lo suyo, por lo que no sabía hacia a dónde mirar, como si de un humano se tratara.

Ace porta una corona sobre su cabeza sentado sobre la mesa del comedor. No vemos a los humanos, solo los escuchamos alegres cantando. La cara del can (a la vez que se lame los labios) muestra lo que muchos creen es un signo de incomodidad, aunque quizás, sea una reacción de emoción muy particular.

Mira aquí el video viral

“Nuestro dulce Ace cumple 3 hoy”, se lee en la leyenda del video que acumula más de 23.4 millones de vistas en TikTok donde, para miles de personas, es la mejor muestra de que los perros tienen diversas personalidades.

“Así que no solo es incómodo para los humanos”, “la constante lamida de sus labios me debilitó”, “tiene la misma expresión facial incómoda y tensa que exhibo cuando la gente me canta ‘feliz cumpleaños’”, “yo como introvertido cuando tengo que sentarme a escuchar esta canción una vez al año”.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.