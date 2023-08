Cody Detwiler, que tiene más de 5 millones de suscriptores en YouTube, se vio atrapado en una experiencia horrible que puso en peligro su vida cuando, en solo minutos, su nuevo auto de lujo y su camioneta de alquiler se incendiaron, destruyendo ambos vehículos. El video de lo ocurrido es viral en las redes sociales.

“Lamento informarles a todos que mi Ferrari F8 de $400,000 y mi minivan de alquiler con solo 5,000 millas se han quemado recientemente hasta convertirse en un montón de cenizas”, señaló Detwiler, de 25 años, en el pie de foto del video.

“Este fue un accidente completo y originalmente tenía la intención de filmar muchas más cosas con el automóvil, pero esta fue una gran lección para hacer aún más cosas locas antes de que su automóvil se incendie. ¡Es sólo un rasguño! Volveremos Ferrari…”

El video comienza mostrando a Detwiler, en Waco, Texas, mostrando su auto nuevo, quemando caucho y acelerando a través de un campo de maíz vacío rodeado de pasto seco.

De repente, se ve que su neumático derecho se incendia. Los amigos de Detwiler en la furgoneta le gritan, mientras está en el asiento del conductor, que su coche está en llamas y se detiene.

Los intentos de detener las llamas se vieron frustrados de inmediato, ya que se extendieron en segundos y alcanzaron también a la camioneta cercana.

“Estamos fuera de la carretera, íbamos a un campo de maíz, los vehículos se están incendiando, necesitamos un departamento de bomberos de inmediato”, se puede escuchar a uno de los amigos de Detwiler decir por teléfono a la policía.

VIDEO VIRAL | En aproximadamente 5 minutos, el automóvil de $ 400,000 desapareció por completo y quedó reducido a cenizas. (Foto: WhistlinDiesel)

En cuestión de casi 5 minutos, ambos vehículos se quemaron hasta convertirse en cenizas, dejando atrás solo algunas piezas de automóviles. “No me importan los autos, está bien”. dijo Detwiller. “Solo evita que se extienda al campo”.

“¿Tengo siquiera seguro para este auto?”, se puede escuchar a Detwiler preguntándole a su amigo. “Creo que si lo hago, será lo mínimo: como si pagáramos por los daños de otras personas. No tengo cobertura completa de nada. No me lo darán”.

“Dicen, ‘va a causar un accidente, quemar el auto’”, bromeó. “Sí, eso es lo que pasó. Las compañías de seguros tenían razón”, respondió su amigo. “Fue una pérdida total”. dijo Detwiller.

Intencional o accidente

A pesar de que algunos fanáticos comentaron que Detwiler preparó todo e intencionalmente provocó el incendio de las vistas, dice que esto fue en gran medida un accidente.

“No, esto no fue un montaje. Cualquiera que pueda leer el lenguaje corporal humano puede decir que esto fue real”, dijo Detwiler en un comunicado. “¿Por qué quemaría también una furgoneta de ALQUILER con todas nuestras cosas dentro? También se quemaron mis zapatos, auriculares, anteojos de sol, fotos Polaroid sentimentales, herramientas, ruedas y neumáticos de repuesto y equipo de camarógrafo. Seguro que gano dinero destruyendo cosas, pero no miento. No todo es una conspiración.”

Con un patrimonio neto de alrededor de $ 5 millones, Detwiler reveló que no le preocupaba que el auto se quemara y que lo reemplazaría con otro Ferrari. El clip ya ha acumulado más de 5 millones de visitas desde que se subió a Internet el 18 de agosto.

