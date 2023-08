Son muchos los niños que tiene un juguete especial que no pueden dejar de lado y lo llevan a todas partes. Así es el caso de Valentina, una menor de 9 años que siempre estaba acompañada de su muñeca American Girl; sin embargo, la perdió de manera accidental en un vuelo junto a sus padres Rudy y Celeste Domínguez a inicio de este verano. Pese al esfuerzo de los progenitores, no había forma de juntar nuevamente a estas dos grandes amigas, por lo que creían todo perdido.

“[Beatrice] significa mucho para mí. Ella me trae felicidad y es mi mejor amiga. Cuando ella desapareció, cuando nos instalamos en nuestro hotel, me sentí muy mal. Sentí que mi corazón estaba roto”, señaló Valentina a Good Morning America.

No obstante, para la familia no se imaginó que un piloto de avión sería la persona indicada que le devolvería la muñeca a la menor y a su vez haría un vuelo desde el otro lado del mundo.

Así fue la pérdida

“Revisamos nuestras maletas para ver si tal vez ella estaba allí, pero todos recordábamos haberla visto en el avión, así que una vez que hicimos la búsqueda, no la encontramos, llamamos a la aerolínea y luego le enviamos un correo electrónico buscándola a ella”, contó Rudy Domínguez.

La familia proveniente de Plano, Texas (Estados Unidos), buscó por todas partes la muñeca perdida incluido en su equipaje de viaje; no obstante, no tuvieron éxito alguno, lo cual solo aumentó la búsqueda de la niña.

Tras el incidente, la familia aprovechó en pedir ayuda por medio de una publicación en Facebook, hasta que finalmente llegó el piloto James ‘Jim’ Danen, primer oficial de American Airlines que tiene su base en el área de Dallas-Fort Worth, cerca de Plano.

Un reencuentro emotivo

En un gesto de solidaridad, Danen decidió brindar su apoyo a Valentina en la búsqueda de Beatrice, que se perdió el 20 de julio durante un vuelo en Tokio, Japón. La familia se encontraba en una escala en su viaje de regreso a Estados Unidos desde Bali, Indonesia, cuando ocurrió el incidente. “Es mi naturaleza. Me gusta ayudar a la gente... eso es exactamente lo que me gusta hacer. Me alegré mucho de poder hacer algo bueno por alguien”, dijo el piloto a WFAA, afiliada de ABC Dallas.

Según Danen, él está acostumbrado a viajar a Tokyo y regresar constantemente, por lo que pudo encontrar la muñeca en el aeropuerto de Haneda (Japón), tras intentarlo en dos ocasiones. Aprovechó el momento para tomarse fotos con la muñeca en distintos aeropuertos mientras se dirigía a la casa de Valentina en Texas, viajando alrededor de 5.800 millas (9.334 km)de distancia.

Tras esto, Danen le devolvió a Beatrice a Valentina y no dudó en regalarle algunos postres japoneses y un mapa que mostraba todos los viajes que había hecho su muñeca Beatrice.

“Me sentí encantada”, expresó aliviada Valentina, quien se había separado de su juguete durante un mes. “Sabía que Beatrice se enojaría conmigo, pero estaba feliz de poder verla de nuevo”.

