Una mujer de Estados Unidos decidió someterse a un tratamiento de bótox apenas dos días antes de su boda; sin embargo, lo que debía ser una mejora estética se convirtió en un inesperado problema que la dejó desesperada por encontrar una solución.

“Aparentemente algo se filtró en mis músculos. Mi esteticista me dijo: Equiparemos y pongámoslo en ambos lados para que al menos quede uniforme”, dijo la joven, identificada en TikTok como @lgamber.

En un video, mostró que su sonrisa “no parecía la de un humano”, ya que sus labios estaban torcidos y su apariencia era muy poco natural.

Aunque intentó olvidarse de la situación, no pudo evitar sentirse terrible al ver cómo había quedado: “Traté de hacer bromas y jugar con ello o lo que sea, pero creo que ya no es gracioso”.

Por otra parte, señaló que no podía dejar de llorar y que todas las personas la miraban de forma extraña. No obstante, aseguró que sus fotos de boda no salieron tan mal como ella esperaba y que incluso el fotógrafo le ofreció una nueva sesión luego de que el efecto del bótox disminuyera.

Su testimonio se viralizó y, como era de esperarse, generó todo tipo de comentarios entre los usuarios de TikTok.

“¡Tal vez haz que tu maquillaje se centre en tus ojos! Con una apariencia de labios suave. Estarás deslumbrante pase lo que pase”; “A mí me pasó lo mismo y no podía entender por qué me veía tan rara y tan diferente”; “Sí, nunca volveré a ponerme bótox cerca de mi boca. Totalmente hizo que mi cara se viera rara durante 2 meses”, escribieron las personas.

Para qué sirve inyectarse bótox y qué debes tener en cuenta al someterte a este procedimiento

Las inyecciones de bótox se conocen principalmente por su capacidad para reducir la apariencia de algunas arrugas faciales. También se usan para tratar problemas como espasmos de cuello (distonía cervical), transpiración excesiva (hiperhidrosis), vejiga hiperactiva, ojo vago y migrañas crónicas.

El portal Mayo Clinic señala que el bótox solo debe aplicarse bajo supervisión médica. Es importante que las inyecciones se coloquen con precisión para evitar efectos secundarios. La terapia con bótox puede ser peligrosa si se administra de manera incorrecta.

