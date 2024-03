Patrice (@patricejwill) es una creadora de contenido estadounidense especializada en viajes que, recientemente, compartió un valioso consejo en un video que se viralizó rápidamente: al registrarte en un hotel, debes hacer lo posible por evitar hospedarte en una habitación que haya sido anunciada en voz alta por parte del personal. Aunque pueda parecer un detalle insignificante, revelar este tipo información públicamente puede exponerte a riesgos innecesarios, especialmente en un entorno donde la privacidad y la seguridad son primordiales.

En su video, que ha superado las 400 mil vistas en TikTok, la influencer enfatiza la importancia de esta medida de seguridad. Su intención, señala, no es generar miedo entre sus seguidores, sino brindarles información vital para protegerse mientras viajan, sobre todo si se trata de una mujer que va sin compañía.

“La razón detrás de esto es que el recepcionista nunca debe decir el número de su habitación en voz alta”, explicó Patrice.

“Se podría pensar que es realmente excesivo, pero en los vestíbulos de los hoteles, aunque no estén llenos, hay otros viajeros. A veces, los vestíbulos de los hoteles incluso incluyen personas que no son huéspedes del hotel. No hay ningún motivo para que alguien que trabaja en el hotel diga el número de su habitación en voz alta. Deberían poder pasarte la llave”, agregó.

La sugerencia es simple y clara: se debe solicitar un cambio de habitación si el número es revelado accidentalmente. De esta manera, se puede evitar la presencia de invitados no deseados.

De hecho, estas solicitudes son bastante habituales entre los huéspedes de hoteles. “Hágaselo saber cortésmente a esa persona”, dice la tiktoker en referencia a los recepcionistas. “‘Oye, ¿puedo cambiar de habitación?’ No tienes que darle mucha importancia, está bien, pero (decir): ‘Sabes, oye, ¿puedo cambiar de habitación? Simplemente preferiría que no se anunciara en voz alta el número de mi habitación. Eso es.”

Los comentarios de los espectadores que han trabajado en hoteles refuerzan la validez de este consejo. Muchos compartieron sus propias experiencias en las que los números de habitación se anunciaron en voz alta, a pesar de los protocolos establecidos para proteger la privacidad de los huéspedes.

“Trabajé en la recepción y nos enseñaron a no decir nunca el número de la habitación”, escribió una persona. “Creo que han hecho lo mismo en todos los hoteles en los que me he alojado”, indicó otra.

“Como ex gerente general de un hotel…. Por favor solicite una nueva habitación…. Porque no deberían decir el número de tu habitación en voz alta y asegúrese de denunciarlos”, comentó un tercero. “Yo solía ser supervisor de recepción en un hotel y eso es lo primero en lo que les capacitamos”, agregó otro internauta.

¿Qué tener en cuenta al viajar solo al extranjero?

Cuando viajas solo al extranjero, es fundamental la planificación y la seguridad. Investiga a fondo tu destino, conoce la cultura, el idioma y los requisitos de visa. Asegúrate de llevar copias de tus documentos importantes y comparte esta información con alguien de confianza en casa.

Durante tu viaje, mantén una comunicación regular con amigos y familiares para que estén al tanto de tu ubicación y bienestar. Evita mostrar signos de riqueza y cuida tus pertenencias en lugares concurridos. Sigue tus instintos y toma precauciones adicionales en áreas menos seguras.

Busca oportunidades para conectarte con otros viajeros o locales, ya sea a través de tours grupales, aplicaciones de viaje o redes sociales. Considera también contratar un seguro de viaje en caso de inconvenientes.

