Aunque son diversos los motivos por los que una empresa puede despedir a un empleado, la noticia no suele ser esperada ni deseada por nadie. Precisamente, una mujer de Estados Unidos se enteró de un momento a otro que se había quedado sin empleo, por lo que ideó una cruel ‘venganza’ que generó una gran cantidad de comentarios entre los usuarios de las redes sociales. ¿Qué hizo?

“Así que me despidieron y el viernes fue mi último día. Fui la única integrante de mi equipo que fue despedida”, comenzó explicando la usuaria, identificada en TikTok como @the.marchi. Ella reconoció que no tomó el hecho de la mejor manera, lo que la llevó a expresar su molestia y no de forma verbal.

Por ello, decidió colocar pequeñas fotos suyas por toda la oficina con un mensaje diferente en una pequeña “burbuja de conversación”.

Según explicó, llevó a cabo esta ‘venganza’ para “demostrar que nunca me iré”. Posteriormente, contó que sus ahora excompañeros le comentaron que por su culpa habían estado retirando las imágenes durante “todo el día”; no obstante, la mujer aseguró que su plan malévolo no terminaba allí.

“La mejor parte es que enumeré todas esas fotos, pero me salté números. Nunca pienses que los encontrarán todos”, señaló.

La venganza viral de una mujer tras enterarse de un momento a otro que fue despedida

El clip en donde la usuaria narra lo sucedido causó sensación en TikTok. En algunos días, este superó las 5 millones de reproducciones y, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones entre los internautas.

“Ya me imagino cuando terminan una relación contigo”; “El número salteado es absolutamente cruel, lo apruebo”; “Solo sé que se arrepienten de haberte despedido. Esto es histérico. Van a extrañar este tipo de energía”; “Una vez salí de un lugar de trabajo tóxico y coloqué una sola rosa con la nota: ‘Cuando esto muera los habré olvidado a todos’”; “Es la cosa más asombrosamente caótica que he visto en mi vida”; “Lamento mucho que hayas perdido tu trabajo; pero, Dios mío, ¡nunca te olvidarán!”, escribieron las personas.

Cuáles son las causas por las que una empresa puede despedirme

El despido es la ruptura del vínculo laboral entre trabajador y empleador y debe cumplir varios requisitos para ser válida. Debe ser justificado y tiene que haber una causa reconocida en la ley atribuible al trabajador.

Según el portal hegel.edu.pe, estos son los motivos de despido que son considerados en Perú: