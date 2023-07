Alexandra Hammond tiene una vida muy particular, pues cuenta con nacionalidad española, pero también estadounidense, dos países en los que disfruta de varias temporadas al año, por lo que recientemente se hizo viral por exponer lo que le gusta y lo que no de cada una de estas naciones.

Alexandra (@alexandrahammonddd) nos dice que pasa la mayor parte del año en Texas, mientras que en tierras ibéricas disfruta de los veranos, por lo que ha obtenido la experiencia suficiente como para comparar lo positivo y lo negativo.

Sobre los Estados Unidos, dice no estar a gusto con: “la gente no espera a que salga la comida de todos y empiezan a comer”, pero no solo eso: “no saben beber, como no se puede hasta los 21 luego la gente se revela”.

Al hablar sobre España, destacó que allí es muy común el respeto como el cuidado de la gente; sin embargo, considera que este país está en debe en lo que califica como “cultura del instituto” y universidad que sí hay en Estados Unidos.

Algo que considera positivo de la tierra del tío Sam es que las personas pueden comenzar a conducir un auto a partir de los 15 años, edad en la que ella manejó su primer coche.

En cuanto a la interacción entre las personas, cree que España está por encima de su contraparte norteamericana en “las relaciones entre chico y chica, en plan de amigos, no son raras, pero es algo extraño aquí”.

Otro aspecto que no le agrada del país donde vive es que allá “muchos no saben ni lo que es ni dónde está España”, agregando que no son pocos quienes creen que forma parte de México, pero esta visión sesgada no es exclusiva de los Estados Unidos: “los españoles tienen inventada una versión de EEUU que es graciosa. Siempre me preguntan si es como en las películas”.

“Soy de Madrid, pero vivo en Houston”, “hablas muy bien, eres bilingüe así que siéntete orgullosa”, “lo que realmente me interesa es por qué tienes doble nacionalidad”, “vivo en el norte de Ibiza y no cambio para nada mi país con USA”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

