El amor se puede demostrar de distintas maneras y hoy te voy a contar cómo un joven argentino llamado Matías dejó en claro todo lo que siente por su novia Violeta Muñoz. Resulta que él, sin saber que estaba siendo grabado, se emocionó bastante al ver que a su pareja le está yendo de maravilla con su emprendimiento.

Para que entres más en contexto, te informo que violeta tiene un emprendimiento llamado Caipi Style, donde vende outfits, básicos y bikinis. Como ella, además de gestionar su negocio, graba contenido para después subirlo a la cuenta oficial de TikTok de su marca (@caipi.style), un día dejó la cámara encendida y captó la reacción de su compañero de vida.

Según el video viral que difundió en la mencionada red social, Matías se llevó una gran sorpresa cuando se percató que Violeta había armado muchas bolsas para entregar. “Y faltan todas las de correo. Estas son solo de moto”, expresó inmediatamente su novia con alegría.

Ambos se abrazaron y lloraron juntos

“No tenés idea lo que estás logrando”, recalcó el joven segundos más tarde. Como realmente estaba muy contento por ella, soltó lágrimas de felicidad, las cuales fueron vistas por su pareja, quien no tardó en ir hacia él para darle un gran abrazo. “Ay, me vas a hacer llorar a mí”, manifestó la chica en ese entonces.

Mira aquí el video viral número 1

Tras ese momento emotivo, Violeta sostuvo que todo quedó grabado y continuó trabajando. Más tarde, se animó a compartir el video sin imaginar que este se volvería viral en TikTok. “Él más que nadie sabe cuánto amor deposito en Caipi y cuánto me rompo el lomo. Todo el esfuerzo está dando sus frutos y mi gordo está orgulloso. Te amo con toda mi alma, Matuuuu”, colocó como descripción de su publicación.

“Cuando tenés a alguien que te acompaña con amor, todo es mejor”, “llorar por desconocidos es mi pasión”, “no bueno, de verdad que eso es amor. El verdadero ‘me pongo feliz por vos’” y “es ahí, es ahí. Mucho éxito y lo mejor para ambos”, comentaron algunos usuarios luego de mirar el clip.

También es necesario mencionar que, debido al impacto de la grabación, Violeta llegó a ser entrevistada por Telefe Noticias. “Mati me vio en las últimas, me vio muy frustrada, estancada. Entonces, ver todos esos paquetes, todos esos pedidos, ver todo ese crecimiento, desbordaron las emociones del orgullo, de no haber bajado los brazos y ver que eso tiene sus frutos”, señaló la chica, según un video viral que la citada fuente difundió en su cuenta de TikTok (@telefenoticias).

Mira aquí el video viral número 2

