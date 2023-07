Román Socías es un argentino que desde hace varios años vive en Europa y que se ha dado la tarea de visitar varios lugares de España, los cuales muestra a través de publicaciones en su cuenta de TikTok (@romansocias). Precisamente, estando en Madrid, llegó a descubrir algo impactante para muchos: una iglesia dedicada a los patitos de goma.

“Cada quien cree en lo que quiere. Hay gente que cree en Jesús. Hay gente que cree en Buda. Yo creo en los patos”, expresó el joven al inicio del video viral que difundió en la mencionada red social para informar sobre el templo, que, según indicó, también es conocido como el ‘Paticano’ o la ‘Iglesia Patólica’.

Si estás interesado(a) en ir a visitarlo, te comento que Román brindó la dirección exacta de la iglesia. “Se encuentra en la calle Travesía Primavera Tres y dentro van a encontrar miles de patitos de goma”, aseveró.

Si vas, puedes encontrar los ‘Diez Mandamientos Patólicos’

Más adelante, en el mismo video viral, el argentino mostró que el templo tiene sus ‘Diez Mandamientos Patólicos’. Además, dejó en claro que posee un montón de obras de arte, las cuales hacen referencia a los patos.

“Ingresar es totalmente gratuito y los domingos hacen misas. Y creo que incluso casan y hacen bautismos. Al final, para fundar una religión se necesita creer en algo: en un Dios. En este caso, en un patito de goma y seguidores. La iglesia ‘patólica’ tiene todo eso, así que pueden ir al ‘Paticano’ y encontrar patos, patos, patos y más patos”, sentenció Román, cuya publicación en TikTok ya posee más de 166 mil reproducciones.

“¿En serio? Viví toda mi vida en Madrid y no la conocía”, “fantástico, yo me hago ‘patólica’”, “es la mejor iglesia que he ido. Si pudiera, iría todos los domingos” y “ahora me quiero casar en el ‘paticano’”, son algunos de los comentarios que hicieron los usuarios luego de ver el video viral.

