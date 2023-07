Rodrigo es un joven de Argentina que, desde hace mucho tiempo, quiso tener el apellido de su padrastro Daniel Páez, pues este lo crió como si fuera su hijo. Tras varias citas en el registro civil de Lanús y muchos trámites (según La Nación), llegó el día en que solo faltaba la firma del hombre. Pero el muchacho no quería darle la noticia así nada más. Él planeó todo para que el momento de pedirle a la pareja de su progenitora que lo adoptara fuera especial.

En un video viral que subió tanto en su cuenta de Instagram (@r0dri.paez) como en su canal de YouTube (Rodrigo Paez), el joven mostró que, estando en el comedor de la casa de su madre, le pidió a Daniel que lo ayudara con un trabajo de la universidad: tenía que leer unos papeles en voz alta.

El hombre aceptó sin problemas. “Es loco empezar todo esto. No sé cómo decirte. No sé cómo se hace esto, pero bueno, creo que es algo que siempre quisimos ambos, por lo menos (es) un deseo que tengo desde muy chico. Algo que esperaba que sea mucho antes de que nazca Felipe y es algo que empezó un 4 del 11 del 2021. Hace ya 2 años empecé con algo que sabía que no estaba arrepentido, algo que no sabía cómo te lo ibas a tomar, así que necesito saber si querés o podés. Necesito tu autógrafo”, fue lo primero que leyó.

Mira aquí el video viral número 1

Luego expresó la pregunta que había colocado Rodrigo en el papel: “¿Te animarías a aceptar ser mi papá?”. Tras ello, el muchacho le enseñó que ya tenían una fecha para que él firmara los papeles de la adopción, hecho que emocionó al hombre bastante. Es así como este se levantó de su asiento y ambos se dieron un emotivo abrazo.

La respuesta de Daniel

“¿Cómo que no voy a aceptar eso? Si siempre fuiste mío”, manifestó Daniel entre lágrimas. “Gracias”, dijo eventualmente para después mirar a la cámara y mostrar su cara de felicidad por la noticia. El video viral no tardó en conmover a muchos usuarios de Instagram y YouTube. “¡Ay, qué emocionante! Qué hermoso tu papi, Rodrigo”, “Que Dios los tenga siempre unidos” y “felicidades”, son algunos de los tantos comentarios de los internautas. Cabe mencionar que Rodrigo, en un video viral que subió a su cuenta de TikTok (@rodripaez_), dejó en claro que Daniel Páez ya firmó la adopción y por eso ambos están más felices que nunca.

Mira aquí el video viral número 2

Brooklyn estaba lista y vestida para la actuación de su escuela en Macon, Georgia (Estados Unidos). No faltaba nada para comenzar su rutina, pero el nerviosismo se hace presa de la pequeña quien solo atina a preguntar: "¿Dónde está papá?", la instructora dice que no lo sabe, ante lo cual la niña se niega a iniciar. "Papá ¿puedes saludar?", pregunta al público en el auditorio y solo cuando logra verlo su rostro dibuja una tierna como inocente sonrisa. Ahora estaba lista para deslumbrar a todos.

