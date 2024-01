Danie Betts, una azafata de Las Vegas, Estados Unidos, se esforzó al máximo para asegurarse de que su hijo tuviera un cumpleaños inolvidable en su noveno aniversario. El emotivo gesto de Betts hacia su hijo, Caleb Myles, ha capturado la atención de más de un millón de espectadores en TikTok desde que fue compartido. En el video viral, Betts, quien trabaja para Southwest Airlines, logra que los pasajeros la ayuden a revelar el destino de cumpleaños de su hijo.

“Caleb piensa que va a California para su cumpleaños”, dice Betts al comienzo del clip. “Si todos ustedes pudieran, al conteo de tres, decirle a Caleb a qué destino está yendo hoy realmente”.

En el video, los pasajeros participan con entusiasmo en la cuenta regresiva antes de gritarle al cumpleañero que se dirige a... ¡Hawái! La boca de Caleb se abre de sorpresa antes de voltearse hacia su madre con una gran sonrisa y un abrazo.

En una entrevista con Today, madre e hijo comparten que la revelación ocurrió solo días antes del cumpleaños de Caleb el 7 de octubre. “Me sorprendí cuando subí allí; pensé... ‘¿Por qué estoy aquí arriba?’”, recuerda Myles. “Y luego me sorprendí... estaba tan feliz”.

Un viaje planeado con amor

Para mantener la sorpresa, Betts le dijo a Myles que estaban yendo a California. Finalmente, consiguió la colaboración de todos, desde el agente de la puerta hasta los pilotos a bordo, para ayudarla a mantener el secreto.

“Todo el personal estaba realmente emocionado”, continúa Betts. “Fue un gran equipo con el que trabajamos ese día y se aseguraron de que todo sucediera de manera bastante buena y sin problemas”.

Para evitar que Myles notara señales que revelaran su destino, Betts contó con la ayuda de su madre y su prima para unirse al viaje y vigilarlo. “Trabajé el viaje para llevarlo allí”, explica Betts. “Fue la única forma en que podía hacer que sucediera, financieramente y factiblemente como madre soltera. Así que trabajé el vuelo hacia allá”.

Más que un viaje: una experiencia hawaiana

Betts, como muchas azafatas, tiene una agenda agitada que la separa a menudo de su hijo.

“Vivo en Atlanta y estoy basada en Las Vegas, así que tengo un viaje bastante largo para entrar y salir”, dice, añadiendo que la distancia puede ser desafiante. “Es difícil estar lejos de él e intentar hacer tiempo. A veces es difícil. Por eso fue realmente importante para mí hacer algo para su cumpleaños donde pudiéramos pasar tiempo juntos, incluso si no era la mayor cantidad de tiempo”.

Además de trabajar el viaje desde Las Vegas a Maui para pagar el viaje, Betts realizó vuelos por las islas hawaianas. Mientras ella trabajaba, Myles pasaba tiempo con su abuela y prima, y para su cumpleaños, todos fueron a una playa y encontraron un restaurante que le sirvió una tarta de cumpleaños.

En última instancia, Myles disfrutó de tres días de sol, playas, aventuras y aprendizaje. “Aprendí que la gente realmente vive allí”, exclama. “No sabía que la gente vivía en Hawái. Y también aprendí que Hawái está hecho de lava”.

Un cumpleaños que marca el corazón

“Estaba tan feliz de que mi mamá planificara esto. Me sorprendió. Estaba tan feliz”, dice Myles. “Me demostró que mi mamá se preocupa mucho por mí. Ya lo sabía, pero me hizo sentir que ella se preocupaba más por mí, y quiero ser como mi mamá cuando crezca”.

Si su comportamiento en el vuelo es alguna indicación, ya está a medio camino en términos de generosidad.

“Fue muy bueno ver lo cómodo que se sentía interactuando con la gente, sin miedo, sin dudar y simplemente decía, ‘Sí, lo haré’”, explica Betts sobre su entusiasmo para ayudar a bordo. “Incluso cuando la otra azafata dijo, ‘Probablemente no quieras hacer esto... pero voy a sacar la basura’, él dijo, ‘No’, le quitó los guantes de las manos”.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

TE RECOMIENDO ESTE VIDEO

VIDEO VIRAL | El angustioso rescate de una policía de Vermont a una niña que cayó en un estanque congelado. (Video: Vermont State Police)