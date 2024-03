Algunas personas pueden sentir un profundo afecto por ciertos animales y desear tenerlos como mascotas en sus hogares.; sin embargo, no todos los animales son adecuados para vivir bajo el mismo techo que nosotros. Recientemente, un veterinario se volvió viral en TikTok al destacar cinco especies que, por diversas razones, es mejor que no convivan con los humanos. Su testimonio no solo sorprendió a los usuarios, sino que también generó una variedad de comentarios y reacciones.

Ben The Vet (@ben.the.vet) es un conocido creador de contenido que se dedica a compartir sus conocimientos con sus más de 208 mil seguidores. Según indicó, su objetivo al enumerar los animales que no recomienda tener como mascota no es menospreciar a ninguna especie, sino resaltar los riesgos y desafíos que implica tenerlos al interior de una vivienda.

El primer animal escogido por el veterinario es el loro, señalando que tenerlos implica renunciar a utensilios de cocina con revestimiento antiadherente, ya que el calor puede liberar gases tóxicos para estas aves.

Además, destacó la dificultad de proporcionarles suficiente espacio y estimulación adecuada debido a sus necesidades naturales de vuelo y exploración.

“Cuando una de estas aves se aburre, se manifiesta en comportamientos destructivos, muy vocales y actitudes anormales”, advirtió.

Los animales que JAMÁS debería tener como mascotas, según un veterinario

Ben también se refirió a los ratones explicando que, aunque pueden ser adorables, su corta esperanza de vida puede dificultar la formación de un vínculo duradero entre mascota y dueño.

El tercer animal es el conejo. “Al contrario de los que mucha gente supone, no son excelentes para los niños”, aseguró el especialista, indicando que son una especie tímida por naturaleza. “No siempre les gusta que los carguen y son muy frágiles. Patean y caen tus brazos desde lo alto al suelo. No es raro que se rompan los huesos de las extremidades e incluso la columna”, agregó.

Eso sin contar con que son especies delicadas y que pueden demandar de mucho tiempo y dinero: “También son bastante vulnerables a la estasis intestinal y a problemas dentales, lo que puede generar algunas facturas veterinarias inesperadas. Pueden ser excelentes mascotas si inviertes tiempo en ellos, pero mucha gente los deja en la conejera y se olvida”.

Otro animal que Ben menciona es el mono, subrayando su naturaleza salvaje e inteligente, lo que hace difícil manejar sus necesidades en un entorno doméstico. “No lo hagas”, advierte.

Por último, el veterinario mencionó a los hurones describiéndolos como mascotas atrevidas y entretenidas, pero también señalando su fuerte olor y la necesidad de una interacción constante y mucho espacio.

“Son mascotas atrevidas, divertidas y entretenidas, pero son un gusto adquirido. Realmente huelen mal y pican fuerte si se enganchan a tus manos. Son muy inteligentes y necesitan mucha interacción y mucho espacio. En realidad, esto no es para todos”, finalizó.

En resumen, aunque estos animales pueden ser fascinantes, es importante comprender sus necesidades específicas y considerar si son adecuados para el entorno doméstico antes de decidirse a tenerlos como mascotas.

Cómo hacer que mi mascota esté saludable

Mantener la salud de tu mascota implica una dieta equilibrada, adaptada a su edad y tamaño. Consulta con tu veterinario para establecer un plan nutricional adecuado y proporciona agua fresca en todo momento.

Fomenta la actividad física regular con paseos, juegos o juguetes interactivos, según la raza y tamaño de tu mascota. Esto contribuye al mantenimiento de un peso saludable y promueve su bienestar cardiovascular y mental.

Programa revisiones veterinarias periódicas, mantén al día las vacunas y controla parásitos. Observa cualquier cambio en su comportamiento y comunica comportamientos inusuales a tu veterinario para evitar problemas de salud.

