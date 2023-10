Desde que arribó a Estados Unidos para incorporarse al Inter Miami, Lionel Messi ha causado una locura entre sus fanáticos y famosos. El cantante Bad Bunny no quiso ser la excepción y las referencias al argentino que se incluyen en su reciente disco no pasaron desapercibidas en las redes sociales.

Bad Bunny lanzó este viernes su quinto álbum titulado “Nadie sabe lo que va a pasar mañana” y, en tiempo récord, causó gran revuelo en las redes sociales por nombrar a diversos personajes vinculados a la música, la televisión, el cine o incluso el deporte.

Desfilan en la lista de canciones los nombres de Shakira, J Balvin o Karol, el ‘Checo’ Pérez, Al Pacino o incluso Laura Bozzo. No obstante, las referencias a Lionel Messi, estrella del Inter Miami y la selección argentina, fueron las que asombraron a los usuarios, sobre todo porque lo sitúa como el único GOAT de Estados Unidos.

El fanatismo del puertorriqueño por el siete veces ganador del Balón de Oro no es reciente. Durante el Mundial Qatar 2022, Benito celebró con la camiseta albiceleste el triunfo en la final contra Francia.

Las referencias de Bud Bunny a Messi que se volvieron virales

En el tema de Mónaco, el boricua no solo menciona a Messi, sino al recordado Diego Armando Maradona, uno de los mejores futbolistas de la historia. ”Lo que tú haga’, a mí no me impresiona, es como meter un gol después de Messi y Maradona”, reza la línea dedicada a los astros argentinos.

La segunda referencia a Messi la encontramos en “Teléfono nuevo”, canción que interpreta al lado de Luar La L. “El conejo es Messi y yo soy el Mbappé”, dice la línea, en alusión a que Bad Bunny es una estrella consolidada y Luar La L está recién en ascenso.

En “Sunder y Lightning”, también hay una alusión a Messi por parte de Benito. “Messi, hat-trick, estrella”.

Finalmente, una de las mejores referencias la encontramos en “Vuelve Candy B”, en la que se enfoca en la llegada del argentino a Estados Unidos. “Desde que Messi (Messi) está en la USA, To’ el mundo sabe quién es la cabra, Ya no es Tom Brady, ey”, reza la estrofa.

Tom Brady es para muchos estadounidenses el ‘GOAT’ por ganar siete veces el Súper Bowl y ser considerado como el mejor mariscal de campo en la historia de la NFL. Sin embargo, desde que llegó Messi a Estados Unidos los críticos afirman que esa distinción le pertenece.

Como era de esperarse, las referencias de Bund Bunny a Lionel Messi se viralizaron y los usuarios destacaron su fanatismo por el ‘10′. “Bad Bunny sabe quién es el ‘GOAT’, “Bad Bunny sabe cosas”, “El mejor artista del mundo y el mejor jugador del mundo”, fueron algunos de los comentarios.

