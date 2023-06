Los viajes largos a la universidad son una realidad para miles de jóvenes, unos se mueven en bicicletas y otros más van solo en buses. Sin embargo, nadie se esperaría que una jovencita escocesa tenga que tomar un bus, un tren y hasta abordar un barco para llegar a sus estudios. El caso de Laurie ha inspirado a miles de personas que odian los ‘trayectos largos’, y ahora ella documentó su viaje en video.

Laurie es conocida como @lauren.wep en TikTok, espacio en el que sube varias ocurrencias de sí misma y algunas sátiras graciosas. Sin embargo, nadie esperó que la estudiante de Escocia tenga una vida realmente agitada: su viaje diario a la universidad es una ‘pesadilla’, como definen algunos internautas.

‘Tengo 30 minutos para mirar a la distancia’

Laurie tiene que empezar su día muy temprano para no hacerse tarde a la universidad: contó que comienza a las 5:45 a.m., hace su cama a las 6:30 a.m. y está a solo minutos de partir al bus para iniciar su ‘travesía’. Tras esperar dentro del ómnibus, un bote aguarda por ella y más estudiantes a las 7 a.m. “Hasta allí, yo ya me hubiera rendido”, le dedicó una usuaria.

Sin embargo, el largo trecho de Laurie para llegar de Millport a West College Scotland en Paisley, es aún más extravagante. La joven tiktoker alistó la cámara de su celular luego de bajar del navío, solo para ponerse en rumbo a un tren que les esperaba.

La estudiante de Escocia tiene que viajar desde Millport hasta el West College Scotland en Paisley, en lo que sería un viaje de docenas de kilómetros. (@lauren.wep / TikTok)

“Tengo una colina injustamente empinada”, dijo luego de aventurse sobre rieles, tras desembarcar a las 8:10 a.m. Ella aún tiene que caminar por 15 minutos para llegar al campus. Por si no fuera poco para la empedernida estudiante, ella tiene que esperar 30 minutos para que las clases den inicio, como es natural todos los días a las 9 a.m.

“Diría que estamos de vuelta en la rutina, pero ¿A quién engaño? Fui a Insta durante la siguiente hora”, comenta Laruie, tras los pequeños ‘breaks’ de 15 minutos que tiene ella y su amiga, pues se prepara ya para hacer todo el camino de vuelta y llegar a sus aposentos a las 2.50 p.m., o al menos eso espera.

Se supo que la alegre escocesa gasta diariamente $19.25 en total, sumando los 3 transportes principales que usa a diario: “Nunca entenderé por qué elegí una universidad tan lejana y por qué la elegí nuevamente para el próximo año”, confesó y generó un mar de aplausos entre cibernautas que solo pueden admirarla.

“¡Es un viaje galáctico! Parece que es cosas de escocia ... no es natural en mi Argentina”, dijo un cibernauta.

¿Cómo son los estudios en Escocia?

De acuerdo al análisis del Gobierno de Escocia en 2022, el 94 % de los estudiantes internacionales calificaron al país como un buen lugar para estar, y un 86% de los estudiantes escoceses recomendarían a otros a venir a estudiar a sus centros de estudios, de acuerdo a mastersportal.com.