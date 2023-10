No hay fanático de Lionel Messi que no sueñe con un saludo personalizado de él, aunque contactarlo no es una tarea sencilla. Recientemente, un joven ubicó a la madre del ‘10′ a través de las redes sociales para encomendarle un video por su cumpleaños. El resultado, sin embargo, lo decepcionó por un error en el nombre.

Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi, se caracteriza por mantener un perfil bajo, pero cada vez que tiene la oportunidad complace a los admiradores de su hijo. Precisamente, un seguidor contactó a la mujer en los últimos días por las redes sociales para pedirle un saludo de cumpleaños del jugador del Inter Miami.

“Me da mucha pena, sin embargo, no me quiero quedar con el intento porque sé que no es fácil o está en sus manos. Quiero expresarle mi deseo de poder ver un video de mi ídolo como persona y jugador, Leo, felicitándome a mí, ‘Memo’, por mi cumple 21″, escribió Memo, como se presentó ante la madre de Lionel.

El mensaje fue publicado en X por la cuenta MessiXtra, encargada de publicar contenido del argentino de manera regular. Doña Celia respondió el mensaje, aunque advirtió que el corto tiempo iba a ser el principal obstáculo.

“¡Mañana no sé si podrá! Tiene que hacer unas publicidades. Me tenés que decir con más tiempo”, contestó. “Salvo que lo haga cuando pueda y te queda de recuerdo”.

El error de Lionel Messi en el video

Pese al tiempo ajustado, Celia consiguió que el capitán de la Albiceleste le envíe un saludo personalizado al fanático. Sin embargo, cuando este recibió el video se percató de un grave error: le había cambiado el nombre.

“Pedí un video de mi cumple de mañana y me dijo ‘Momi’”, indicó ‘Memo’ a través de una historia de Instagram.

أحد المعجبين طلب من والدة الأسطورة أن يرسل له ميسي مقطع ليوم ميلاده



سيليا والدة ميسي: مرحبًا! لماذا لم تخبرني من قبل؟ لا أعرف هل سأتمكن من ذلك غداً. علي القيام ببعض الإعلانات! سأرسله لك عندما أستطيع و تحتفظ به كذكرى



المعجب انزعج قليلاً بعد ذلك لأنه ناداه "مومي" بدلاً من "ميمو" https://t.co/NrpEmLmMYB pic.twitter.com/Twdfs423T9 — Messi Xtra (@M30Xtra) October 16, 2023

Lionel Messi llegará la noche de este lunes a Perú, junto a sus demás compañeros, para disputar la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

