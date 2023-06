En ocasiones, llevar a los hijos pequeños a vacaciones de verano es la primera opción para los padres. Sin embargo, la idea de Rowe llevó las cosas a otro nivel al crear ella misma un ‘campamento de verano’ para sus hijos: ¿Cómo funcionó su idea? Esta madre contó el paso a paso de cómo seguir educando a sus hijos en sus días libres y se hizo viral.

Kaitlyn Rowe es originaria de Utah, en Estados Unidos, y siempre ha contemplado que la educación de sus hijos no debería pausarse aún con las vacaciones del colegio, al menos así lo expresa. Ella recordó una idea genial que vio en redes sociales y lo puso en práctica tan pronto como pudo:

‘cómo ser una persona’, así llamó a su campamento en donde enseña habilidades claves para la vida a su hija de 6 años y a su hijo de 3 años.

“Cómo romper y freír un huevo”

Desde Instagram, Rowe cuenta cómo se puso manos a la obra para dejar la nueva experiencia lista para sus hijos: “Siempre pensé que era una buena idea. Entonces, comencé a hacer una lista en mi teléfono de ideas para mis hijos o en lo que podrían trabajar”, dijo sobre un ‘checklist’ que le valió casi 7 000 reacciones.

Es así que la madre estadounidense creó una lista de actividades que van desde las tareas más simples hasta las más creativas para ser ‘autosuficiente’. De hecho, ella plasmó más de 10 cosas por hacer para que sus hijos cocinen sin ayuda, se aseen correctamente y mantengan el hogar en pleno estado mientras no está casa.

Mira la historia viral

La madre armó su propio “How To Be A Person Camp”, inspirado en la idea de otra mamá llamada Emily Ley, quien aplicó el método para ayudar a sus niños a acrecer y ser más listos con tareas que miles de adolescentes no podrían hacer conscientemente. Rowe, madre de gemelos de 8 años y un niño de 12 años, entusiasmó a miles de amas de casa a hacer lo mismo.

“Podía ayudarlos con cierta independencia apropiada para su edad, también me ayudaría a mí, y simplemente les encanta la idea de ser más adultos y saber cómo hacer las cosas que yo solía hacer solo para ellos, así que se lanzaron de inmediato”, dijo sobre el experimento que encantó en la red social, entre los puntos más interesantes están: