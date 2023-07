Las citas a ciegas pueden terminar siendo experiencias muy positivas, o todo lo contrario. El riesgo más común es que la persona citada no sea igual a ‘sus fotografías’, y este caso le habría pasado a Elsa. Ella creyó haber encontrado a su saliente entre la muchedumbre de Nueva York, pero lo que ocurrió luego la dejó impactada. ¿En qué terminó su historia? El desenlace quedó como una graciosa anécdota en TikTok.

Miles de personas necesitan chatear por varios días antes de conocerse en persona, así fue con Elsa y cierto hombre en Internet. Ella, en su espacio @elsagill_ en TikTok, contó que llegó a interesarle el caballero al otro lado del celular: hicieron ‘match’ y se citaron para conocerse personalmente. Eso sí, ella solo tenía fotos suyas para reconocerlo en medio de la noche.

Un dato no cuadraba

La historia de Elsa había causado mucha expectación para entonces. Ella contó de regreso a casa lo que le había pasado realmente: llegó al lugar acordado y creyó verlo entre la muchedumbre de Nueva York. Su ‘gran equivocación’ le valió cerca de 1 millón de ‘views’ en la red social y cientos de personas curiosas por el final.

Mira el video viral

“Tenía una altura similar y mismo color de pelo que el de las fotos de la app”, contó Elsa más tarde. De hecho, ella logró acercarse y preguntarle su nombre; el hombre asintió con la cabeza. No obstante, algo generó duda en la mujer neoyorkina.

El chico se veía extraño, especialmente si se le comparaba a fondo con sus fotos, aseguró en TikTok. Pasaron unos segundos y la cita se puso en rumbo. Todo parecía normal hasta que Elsa le preguntó por su viaje desde Upper West Side, sin embargo, el ‘hombre enigmático’ le dijo confundido que vivía en Meatpacking District.

“Le dije: ‘Ah. ¿Así que me mentiste cuando chateamos?’. Y él me dijo que nunca me había dicho que su casa estaba en Upper West Side”, que su casa estaba en Upper West Side”, recordó la muchacha vestida de un negro depampanante para la ocasión.

Lo realmente impactante fue cuando recibió por su celular otro mensaje que lo cambió todo. “¿Dónde estás?”. En entonces que Elsa miró al hombre y con cierto espasmo en su voz le increpó:

“Lo miré a él y le avisé: ‘Nos equivocamos de cita’. ‘¿Cómo? Espera, ¿No eres ...?’, y mencionó el nombre de la chica con la cual deseaba encontrarse y yo le advertí ‘no, soy Elsa’”, este fue el malentendido que generó en ella la necesidad de compartirlo por TikTok. Una vez se reveló la verdad, cada uno se separó a encontrar su cita real.

Pronto, la chica logró dar con el hombre del chat, pero no salió como esperaba: él no tenía sentido del humor. “El hombre fue el más amable que conocí hasta ahora. Pero igual, no entiendo cómo funcionan las citas en Nueva York, en mi caso quedamos como amigos con esta persona”, concluyó Elsa sobre su noche.

Tras su anécdota de una cita a ciegas, los usuarios en TikTok tenían algo que decirle: “Te hubieras quedado con el primero”, “La respuesta es obvia: es tu culpa por cambiar de cita”, “Menos preguntas y más acción, el primero era el príncipe”, se dijo en la plataforma.