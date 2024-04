Hay ocasiones donde sentimos que la visión nos falla y otras en las que se convierte en el mejor aliado para salir victoriosos, como en este caso. Hoy te traigo un reto para el que necesitas todo el poder de tu mente y, sobre todo, de tus ojos. Muy a menudo me sumerjo en las redes sociales para encontrar aquellos retos que ponen a prueba mis conocimientos y agudeza visual como este que realicé y me demostró el gran poder que tengo que ubicar el más mínimo detalle por más bien escondido que parezca. En esta oportunidad te animo a responder qué números se esconden tras las líneas blancas y negras en este acertijo visual. Solo tendrás 7 segundos para resolverlo y si sientes que necesitas practicar antes, aquí te dejo dos opciones que logré superar fácilmente y espero que tú también: encontrar 6 caballos ocultos en menos de 7 segundos o ubicar al león oculto entre los animales en menos de 12 segundos.

Imagen del acertijo visual

Demuestra de qué estás hecho ahora mismo. Alrededor del 98% de usuarios que intentó resolver el reto visual quedó devastado con la respuesta a la que tú podrías llegar si tienes la habilidad, pero no comas ansias y anda paso a paso para resolverlo. Lo primero que debes hacer es mirar fijamente la imagen e intenta no marearte con las líneas blancas y negras. Encontrarás dos números ocultos que forman una cifra.

ACERTIJO VISUAL | Esta prueba es para mentes superiores: responde qué números se esconden en solo 7 segundos. (Foto: Genial.Guru)

Solución del acertijo visual

Espero que al llegar hasta aquí ya tengas la respuesta, pero no te preocupes si no es así. No es fácil contar con una gran percepción visual y estar en el grupo de los genios, porque más de uno ha pensado que el número es otro. Para confirmar si saliste victorioso aquí te cuento la respuesta: el número que se esconde es el 21. ¿Lograste dar con él en menos de 7 segundos?

ACERTIJO VISUAL | El número que se esconde es el '21', ¿lograste ubicarlo en menos de 7 segundos?. (Foto: Genial.Guru)

