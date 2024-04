Debo confesar que me considero una persona que presta atención a los detalles más pequeños y siempre salgo victoriosa cuando navego en internet buscando nuevos retos visuales o pruebas que lleven al límite mis sentidos; sin embargo, con este acertijo visual no me fue tan bien. Tuve que repasar varias veces la imagen para no rendirme antes de los 7 segundos y es que no es tan sencillo como parece. Hoy te traigo una prueba que muchos consideran fácil, pero que en realidad viene a poner al límite tu agudeza visual. Te adelanto que hay un elemento que es clave para poder superar este reto y si sientes que necesitas practicar antes, aquí te dejo dos opciones que superé rápidamente y estoy segura que tú también podrás: encuentra las 15 caras en menos de 20 segundos y tu misión es encontrar 6 caballos ocultos en menos de 7 segundos.

Imagen del acertijo visual: ¿dónde está la silueta diferente?

Para este acertijo visual, debes fijarte en todos los detalles y recurrir a tu agudeza visual. Hay un elemento en la fotografía que es clave para poder superar este reto en el límite de tiempo establecido.

ACERTIJO VISUAL | Encuentra la silueta diferente en el menor tiempo posible, pues solo tienes 7 segundos para vencer. (Foto: GenialGuru).

Solución del acertijo visual

Lamento decirte que se terminó el tiempo. ¿Lograste dar con la silueta femenina diferente? Si tu respuesta es afirmativa, pues venciste este acertijo visual, pero si aún estás repasando una y otra vez la imagen, pues a continuación te doy la respuesta: mira los flequillos. La silueta de la mujer que es distinta al resto se encuentra ubicada en la segunda posición de la fila inferior de la imagen.

ACERTIJO VISUAL | Esta es la respuesta al reto que te propuse superar en 7 segundos, ¿saliste victorioso? (Foto: GenialGuru)

¿Te intrigó este acertijo visual? ¿Te divirtió o descubriste algo nuevo sobre ti mismo? Estos retos son cautivadores y, en ocasiones, bastante desafiantes, lo que asegura una diversión sana. Si estás interesado en más pruebas como esta, te alegrará saber que hay una amplia lista disponible en cualquier momento. Basta con hacer clic en el siguiente enlace para explorar más desafíos visuales en Mag. ¿Te animas a probarlos?

5 retos para encontrar diferencias en poco tiempo

Te recomiendo este video

A continuación, te presentamos un test de personalidad que te ayudará a descubrir si has olvidado y superado a tu ex.