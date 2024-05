Los acertijos visuales que hay en Mag realmente son muy divertidos. Siempre que me sumo a ellos la paso excelente, pues tienen el nivel adecuado que hace que me esfuerce al máximo. Muchos de esos desafíos fueron compartidos por mi colega Nathaly Vizarreta. Por ejemplo, está el que consiste en hallar la hoja idéntica al ejemplo y el que resolverás cuando ubiques el número distinto a 77. Si quieres participar en uno que te entretenga y al mismo tiempo te permita demostrar que eres una persona muy inteligente, súmate al que te traigo ahora. Aquí tu tarea es indicar cuántos triángulos hay en la imagen de abajo. No te preocupes por el tiempo, ya que no se estableció ningún límite. Cuenta con calma.

Imagen del acertijo visual

La imagen del acertijo visual muestra una gran cantidad de triángulos. Concéntrate porque tienes que contarlos todos. Algunos los debes crear combinando ciertos elementos, así que abre bien los ojos. ¡Es hora de que dejes en claro que posees un alto coeficiente intelectual!

ACERTIJO VISUAL | Esta imagen te muestra muchos triángulos. Menciona el número exacto. (Foto: genial.guru)

Solución del acertijo visual

¿Te cansaste de contar triángulos y quieres saber cuántos hay exactamente de una vez por todas? Tranquilo(a). No te sientas mal. Levanta la cabeza. Llegaste al punto exacto de la nota. Aquí conocerás cuál es la solución del acertijo visual.

ACERTIJO VISUAL | En esta imagen se indica el número exacto triángulos. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse muy inteligente?

Una persona muy inteligente es toda aquella que tiene la capacidad de comprender, pensar, analizar, manejar mucha información y resolver problemas de gran dificultad. Muchos retos visuales que existen pueden revelar si alguien posee un alto coeficiente intelectual o no.

