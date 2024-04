Hay ocasiones en que solo tenemos una oportunidad para determinar nuestro futuro y eso lo tengo muy en claro. Por ejemplo, cuando di el examen de admisión en la universidad, sabía que tenía que entrar sí o sí o cuando postulé a la empresa en la que siempre quise estar. Algo similar es lo que me sucede cada vez que realizo un reto viral con el que me topo en internet, porque sé que esa chance es la que determinará mis habilidades y me dará la seguridad de que estoy sacando lo mejor de mí. Como imagino que a ti también te gusta ponerte a prueba en distintos aspectos de tu vida, hoy quiero que te sumes a este acertijo visual para determinar quién es la mamá del niño que aparece en la imagen. Si lo logras en menos de 10 segundos, confirmarás que eres un genio. ¿Estás listo? Antes debo decirte que si sientes que necesitas practicar, pues estos dos ejemplos te serán de gran utilidad: encontrar 6 caballos ocultos en menos de 7 segundos o ubicar al león oculto entre los animales en menos de 12 segundos.

Imagen del acertijo visual: quién es la mamá

Encontrar una respuesta no será tan simple como crees. Presta atención al escenario y analízalo cuidadosamente, no dejes suelto ningún detalle porque todo suma para alcanzar el éxito. Lo único que debes hacer para responder a este enigma visual es elegir cuál de las dos mujeres es la verdadera madre del niño. Si das con la respuesta correcta, esto solo puede significar que tienes un ingenio superior al de cualquier persona normal, ¿Te animas a participar en el desafío?. Aquí te dejo la imgen.

ACERTIJO VISUAL | Si puedes adivinar quién es la madre del niño en menos de 10 segundos, es porque eres un genio (Foto: GenialGuru).

Solución del acertijo visual

Debo confesarte que la mayoría de usuarios no fue capaz de dar con la respuesta en este acertijo visual, pero aquí te cuento quién es la madre del niño. Se trata de la mujer de la izquierda y la razón es que los niños, inconscientemente, siempre juegan frente a sus padres o buscando su mirada. Recuerda, si en esta oportunidad fallaste, en el próximo desafío te irá mejor.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te reveló quién es la mamá del niño, ¿acertaste?. (Foto: GenialGuru).

