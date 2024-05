Para mejorar la memoria no hay nada más efectivo que los retos visuales. Mediante un simple juego de lógica también puedes desafiar tu capacidad de observación y análisis. Hoy quiero compartir contigo un acertijo visual solo para valientes, pues no todos se animaron a continuar tras sentir que el tiempo se acababa y no lograban descifrar la respuesta. En la imagen que diseñé te toca enfrentarte a unos fósforos que forman cuatro cuadrados iguales; sin embargo, te pido que utilices la lógica y el razonamiento para crear un tercer cuadrado, pero solo podrás mover 3 palitos de madera, ¿podrás lograrlo? Te doy como tiempo máximo 20 segundos y te pido que no te distraigas con nada, ¿estás listo? Para que practiques antes, te dejo dos pruebas que realizó mi colega César Quispe y que también te ayudarán: Menciona el número correcto de triángulos y demostrarás que eres muy inteligente y Un loro se escapó de su jaula y solo alguien observador lo puede hallar.

Imagen del acertijo visual de los fósforos

Es momento de aplicar conceptos lógicos y usar tu memoria para descifrar cómo ganar. Un consejo es que dibujes en un papel una cuadrícula como la de la imagen con cuatro cuadrados iguales. Recuerda que solo podrás mover 3 para crear un tercer cuadrado. Aquí te dejo algunos consejos claves:

Fíjate cómo están ordenados los fósforos y cuántos cuadrados forman. No puedes partir los fósforos. Los cuadrados resultantes tienen que tener el mismo tamaño. Cada fósforo tiene que ser parte de un cuadrado.

ACERTIJO VISUAL | ¿Serás capaz de resolverlo? Solo puedes mover 3 fósforos. (Foto: Mag)

Solución del acertijo visual

Si lograste resolverlo, ¡felicitaciones! En cambio, si no pudiste descifrarlo, aquí te explico la solución de este acertijo visual.

Mueve primero el fósforo de arriba del primer cuadrado y ponlo al lado de la línea del medio del lado derecho. Luego traslada el fósforo vertical de arriba del lado izquierdo y colócalo en el lateral derecho debajo del fósforo que anteriormente se movió. Tu tercer movimiento será trasladar el fósforo horizontal del lado derecho hacia los fósforos que se han movido anteriormente y listo ¡Acertijo resuelto!

ACERTIJO VISUAL | Aquí te dejo la solución para formar un tercer cuadrado. (Foto: Mag)

¿Este acertijo visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

