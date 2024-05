Una prueba que debes resolver a la primera. Hoy te traigo un acertijo visual que preparé para Mag y que se caracteriza por su elevada dificultad, pues me encargué de esconder un pequeño detalle. En esta imagen encontrarás varias aves del mismo tipo, pero una es distinta al resto. A simple vista no parece existir algún error, pero no es así. Lo que sí te recomiendo es que te concentres al máximo y evites cualquier distracción que ponga en peligro tu camino hacia la victoria. Para que puedas vencer solo tienes 10 segundos, así que activa el cronómetro y abre bien los ojos porque este desafío le ha causado más de un ‘dolor de cabeza’ a los participantes por el corto tiempo brindado. ¿Estás listo? Antes te dejo dos más que realizó mi colega César Quispe que estoy segura también te divertirán: Tu tarea es identificar las 2 diferencias entre las imágenes en 8 segundos y El reto visual que consiste en hallar a la mariquita en tan solo 8 segundos.

Imagen del acertijo visual: ubica el ave distinta

Hay muchas aves en la ilustración que quieren distraerte del objetivo. Presta atención a los detalles para encontrar la indicada y asegúrate de estar calmado antes de participar. Quiero que te diviertas y te sumes al selecto grupo de personas que dijo “lo logré” en menos de 10 segundos.

ACERTIJO VISUAL | En esta imagen hay un ave distinta al resto y para vencer debes identificarla lo más rápido posible. (Foto: Mag)

Solución del acertijo visual

¿Tuviste problemas para identificar al ave distinta al resto? espero que no, pero si fue así no te sientas mal por fallar, solo necesitas seguir practicando. Si quieres saber o comprobar dónde está el pájaro diferente, entonces mira la imagen que te dejo abajo. La respuesta está en un círculo y notarás que era distinta por tener un corazón verde en el pecho.

ACERTIJO VISUAL | El ave distinta tiene un corazón verde en el pecho. (Foto: Mag)

¿Este acertijo visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

