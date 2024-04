Encontrar diferencias es una de las cosas que más me fascinan desde que descubrí los retos visuales. Por alguna razón, desde joven siempre he ido fijándome en los detalles más mínimos de las cosas para encontrar en qué se parecen o si hay algún error en el diseño o ilustración y hoy te traigo una de mis pruebas favoritas. No es tan difícil como te lo imaginas, solo debes abrir muy bien los ojos para que no se te pase nada, porque la equivocación es muy evidente, pero no todos logran descifrarla en menos de 4 segundos, ¿eres un genio y romperás el récord? Estoy segura que sí y es momento que demuestres toda tu habilidad visual para descubrir el elemento distinto al otro lo más rápido posible en este acertijo visual. Para eso te presento la imagen de una gallina observando a una araña y es aquí donde necesitas poner en práctica tu máximo nivel de concentración para evitar el fracaso.

Imagen del acertijo visual: encuentra la diferencia

La escena es muy simple pues se trata de una gallina mirando a una araña y para dar con la respuesta correcta deberás estimular tu capacidad cognitiva y así hacerlo en el primer vistazo, porque recuerda que solo tienes 4 segundos para cumplir el reto. Si confías plenamente en tu habilidad visual, entonces empecemos y deja de lado cualquier distracción.

ACERTIJO VISUAL | Mira detenidamente la imagen y encuentra el error que no todos descubren en menos de 4 segundos. (Foto: genial.guru)

Solución del acertijo visual

Tu misión era encontrar la gran diferencia en la imagen y aquí te la revelo: en el lado izquierdo aparece una araña con cuerpo y patas, pero al derecho solo se observa un punto negro. ¿Lo notaste? Si es así, pues te felicito porque superaste este acertijo visual, pero si fallaste, lamento decirte que el error era evidente y debes seguir practicando.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te dejo la respuesta, ¿pudiste dar con ella en menos de 4 segundos? (Foto: genial.guru)

¿Te intrigó este acertijo visual? ¿Te divirtió o descubriste algo nuevo sobre ti mismo? Estos retos son cautivadores y, en ocasiones, bastante desafiantes, lo que asegura una diversión sana. Si estás interesado en más pruebas como esta, te alegrará saber que hay una amplia lista disponible en cualquier momento. Basta con hacer clic en el siguiente enlace para explorar más desafíos visuales en Mag. ¿Te animas a probarlos?

5 retos visuales para que ubiques las diferencias

Te recomiendo este video

Este reto visual puede ser una herramienta reveladora para saber si la relación de pareja que mantienes va a ser duradera o no.