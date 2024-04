Las imágenes que me ayudan a ejercitar mi agudeza visual son de mis favoritas. Y es que muchas veces dejamos pasar algunos detalles por alto, mientras que en otras ocasiones el concentrarnos y no olvidarnos de nada, nos permite salir victoriosos. Hoy te traigo un acertijo visual que es de mis favoritos porque muchos creen que es sencillo superarlo, pero la realidad es otra. Lo primero que quiero que tengas en mente es que no vale distraerse, porque hasta un parpadeo te puede hacer perder. La tarea es concreta y solo consiste en descubrir las 7 diferencias que esconden las imágenes del hombre acostado en su cama y leyendo el periódico. Solo tienes 10 segundos para encontrarlas aunque parece simple y, no es por desanimarte, pero el 80% de los que intentaron resolverlo fallaron en el primer intento. ¿Te animas a probar? Antes que inicies este reto visual, te dejo algunos para que practiques y estés preparado totalmente: Hay un terrible error en la imagen que amenaza con arruinar el cumpleaños del niño: debes descubrirlo en solo 7 segundos y te reto a que encuentres la pelota de tenis y demuestres lo inteligente que eres.

Imagen del acertijo visual: encuentra 7 diferencias

Lo primero que debes saber es que en solo 10 segundos tendrás que identificar las 7 diferencias que están ocultas frente a ti. Con este desafío no solo te divertirás, sino que también conocerás tu nivel de atención visual. Mira detenidamente cada esquina de ambas imágenes porque las diferencias están muy bien escondidas, mientras que otras son a simple vista. ¡Buena suerte!

ACERTIJO VISUAL | Revisa cada detalle que componen ambas imágenes y trata de encontrar todas las diferencias.| (Foto: genial.guru)

Solución del acertijo visual

Espero que a este punto, ya tengas todas las respuestas anotadas. Aquí te dejo la ubicación de cada una de las diferencias para que verifiques tus apuntes o compruebes que fallaste y el acertijo visual pudo más que tus ojos.

El cuadro aparece en una imagen y en la otra no.

La sonrisa del chico es distinta.

Las líneas del periódico son diferentes.

Aparece una taza de café en una y no en la otra imagen.

El color de la lámpara es distinto.

Los libros en los cajones se notan en una imagen y en la otra, no.

El libro encima de la cama solo aparece en una imagen.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te muestro cada una de las diferencias, ¿ubicaste todas en menos de 10 segundos).| (Foto: genial.guru)

¿Te intrigó este acertijo visual? ¿Te divirtió o descubriste algo nuevo sobre ti mismo? Estos retos son cautivadores y, en ocasiones, bastante desafiantes, lo que asegura una diversión sana.

