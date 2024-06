Estás frente a un acertijo visual para expertos, pues llegó el momento de ejercitar tu concentración y habilidad para encontrar detalles ocultos. Si algo tienen los retos visuales que me fascina es ese poder de sacarle el máximo provecho a mi visión y poner a prueba mi capacidad mental, sobre todo con aquellos desafíos que me piden ubicar diferencias o términos que han sido muy bien escondidos. Hoy quiero que te me unas en esta aventura y demuestres que eres capaz de encontrar la palabra ‘PATO’ en menos de 6 segundos. Para esto elaboré una gráfica para Mag en la que camuflé muy bien tu objetivo y te recomiendo no saltarte ningún detalle, ¿estás listo? Antes te recomiendo dos retos que elaboró mi colega Nathaly Viarreta, experta en este tipo de contenido, para que practiques un poco antes de empezar: Encuentra los 15 gatos escondidos en 17 segundos y demuestra tu alto coeficiente intelectual y ¿Eres un lince? Encuentra la aguja escondida en esta imagen en solo 8 segundos.

Imagen del acertijo visual: ubica la palabra ‘PATO’

Para demostrar que eres todo un experto, debes mirar cada detalle de la imagen hasta encontrar la palabra ‘PATO’ que está oculta entre decenas de ‘RATO’. A simple vista es muy sencilla de ubicar, pero te aseguro que más de uno se equivocó y vio cómo se terminaron los 6 segundos rápidamente. Te animo a que no te distraigas con nada y solo te concentres para vencer.

ACERTIJO VISUAL | No te distraigas y mira cada columna y línea para ubicar la palabra ‘PATO’. (Foto: Mag)

Solución del acertijo visual

Si lograste hallar en la imagen la palabra ‘PATO’ en menos de 6 segundos, acabas de confirmar que superaste el nivel de experto para los acertijos visuales, ya que pocos usuarios han descubierto esta frase en la fotografía. La otra opción es que se te haya terminado el tiempo y no diste con la solución. Si fue así, a continuación te dejo dónde está.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te muestro dónde está la palabra ‘PATO’. (Foto: Mag)

5 acertijos visuales para poner a prueba tus habilidades