Para no aburrirme en mi tiempo libre, partipo en acertijos visuales que sé que me llevarán al límite. Si a ti también te encantan esos desafíos, súmate al que te traigo hoy. Aquí tu tarea es localizar la palabra ‘FAMILIA’ en la sopa de letras que aparece en la imagen de abajo. Lo difícil está en el hecho de que solo cuentas con 8 segundos para ubicar dicho término. Esta prueba tiene el mismo nivel de complejidad que otras muy buenas que hay en Mag, como la que consiste en identificar las 3 diferencias entre unas ilustraciones y la que superarás si encuentras las 2 ‘B’. Ojo que estas 2 mencionadas fueron compartidas por mi colega Nathaly Vizarreta. Ella siempre da a conocer evaluaciones que son geniales.

Imagen del acertijo visual

Hay bastantes letras en la imagen del acertijo visual. Algunas son capaces de formar la palabra ‘FAMILIA’, que es el término que debes ubicar rápidamente para triunfar. No te distraigas. Es ahora o nunca. Tienes que demostrar que no existe un reto que no seas capaz de superar.

ACERTIJO VISUAL | Esta imagen te muestra una sopa de letras. Mírala bien para que ubiques la palabra ‘FAMILIA’. (Foto: genial.guru)

Solución del acertijo visual

Si se te hizo imposible superar este acertijo visual debido al límite de tiempo establecido, no te sientas mal. No todo el tiempo se puede ganar. A veces, toca perder. Para que sepas dónde está la palabra ‘FAMILIA’, mira la siguiente imagen.

ACERTIJO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la palabra ‘FAMILIA’ en la sopa de letras. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

