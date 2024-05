Los retos visuales con límite de tiempo son de mis favoritos. Y es que no todos podemos ubicar rápidamente ciertos detalles ocultos en ilustraciones y es ahí donde llevamos al límite todas nuestras habilidades para dar con una respuesta correcta. Es por eso que hoy te traigo una prueba que ha sido catalogada como apta para genios debido a su alta complejidad. Te cuento que tu misión es ubicar a una escurridiza rana que está muy bien camuflada en la ilustración de una tierna niña durmiendo con su oso de peluche. Si crees que es sencillo resolver este acertijo visual, pues piénsalo dos veces porque solo te doy 5 segundos para obtener la solución. Ahora, si sientes que es mejor practicar antes, pues te quiero recomendar dos retos visuales que elaboró mi colega Nathaly Vizarreta y que también te pondrán a pensar: encuentra las 3 diferencias entre los cocodrilos en 10 segundos y ubica la hoja idéntica al ejemplo en solo 8 segundos.

Imagen del acertijo visual: ubica a la rana oculta

En la imagen, lo que más salta a la vista es la niña durmiendo en su habitación, pero un animal se oculta en ella. Tu tarea es ubicar a la rana y así formar parte del selecto grupo de vencedores. Y es que solo el 2% de participantes logró dar con la respuesta en menos de 5 segundos. Te recomiendo estar muy bien concentrado y no distraerte con nada, pues en los detalles más pequeños puede ser la solución. ¡Presta atención a todo!

ACERTIJO VISUAL | Mira bien la ilustración y ubica a la rana oculta. Solo tienes 5 segundos. (Foto: GenialGuru)

Solución del acertijo visual

Lamentablemente se acabó el tiempo y es momento que me des una respuesta. Quienes vencieron esta prueba usaron una táctica que no tiene pierde y pensaron primero en la forma de la rana y su color, para así prestar atención a esos detalles. Espero que la hayas encontrado y si no fue así, aquí te dejo la ubicación: está junto a los árboles, en la esquina superior derecha.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te dejo la respuesta y la ubicación de la rana. (Foto: GenialGuru)

