Chastity Patterson es una joven de Arkansas, Estados Unidos, que perdió hace cuatro años a su padre. Desde entonces le escribe a su número de celular para recordarlo, sin imaginar que luego de tanto tiempo recibiría una inesperada respuesta.

Según contó la misma Patterson a través de una publicación realizada en Facebook, todo empezó la noche antes del cuarto aniversario del fallecimiento de su progenitor. Ella escribió un largo mensaje para “actualizar” a su papá sobre cómo le va en la vida.

"Hola, papá, soy yo. ¡Mañana será un día duro de nuevo! Han pasado cuatro años desde que te perdí y no pasa un día sin que te extrañe", se lee en el mensaje publicado en Facebook.

"Ha pasado mucho en ese tiempo", aseguró. Según ella, durante ese tiempo venció el cáncer, se graduó con honores de la preparatoria, superó una tusa y perdió a "todos" sus amigos, pero se enamoró de nuevo y esa persona la "salvó".

La joven agregó que todavía no tenía hijos y que si bien eso le alegraría a él, ella ya está preparada para dar ese paso. Asimismo, le contó que tenía miedo de hacer su boda porque "él no estará allí".

Inesperada respuesta

Grande fue su sorpresa al revisar su celular poco después. Y es que notó que había recibido respuesta. Esta provenía de un hombre que le decía que, obviamente, no era su papá, pero que había estado recibiendo todos sus mensajes durante los últimos 4 años.

"Me llamo Brad y perdí a mi hija en un accidente de tránsito en agosto de 2014, y tus mensajes me han mantenido vivo. Cuando me escribes, sé que es un mensaje de Dios", aseguró según la publicación de Facebook.

El hombre agregó que si bien quería responderle hace much, no quería "romperle el corazón". Además, confesó que era una "mujer extraordinaria" y que le habría gustado que su hija se convirtiera en la mujer que ella es.

"Gracias por todas tus actualizaciones, me haces recordar que hay un Dios y que no fue mi culpa que mi pequeña niña se fuera. Él me hizo llegar a ti, mi pequeño ángel, y sabía que este día llegaría", añadió.

Finalmente, le dijo en una posdata que su papá debe estar muy feliz de que todavía no haya tenido hijos y de que, más bien, hubiera adoptado un perro.

La publicación del intercambio de mensajes se hizo viral y obtuvo más de 110 mil reacciones en Facebook.

