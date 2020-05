La periodista peruana Vanessa López Ordoñez hizo público en Facebook un extenso testimonio de su lucha contra el coronavirus, enfermedad que la atacó hace dos semanas y de la que aún no puede salir por completo.

El coronavirus –también conocido como COVID 19—se presenta en las personas siempre de distintas maneras, y eso es lo primero que intenta dejar en claro López, quien además se desempeña como productora en diversos medios de comunicación.

“He pensado mucho en hacer este video y lo hago porque la mayoría de personas que me han llamado han coincidido en preguntarme mis síntomas, y creo que hay mucha falta de información. De esta enfermedad no conocemos nada, casi nada, y creo que cada testimonio será valioso para ayudarnos entre nosotros mismos”, inició en el clip de Facebook.

“Me veo en la obligación como comunicadora de responder a este compromiso que es informar y quizás contando mi experiencia pueda ayudar en algo. Ciertamente no todos vamos a hacer la enfermedad de la misma forma y no todos tendremos los mismos síntomas. Es así cómo la enfermedad se ha desarrollado en mi organismo”, añadió.

A continuación, López Ordoñez revela que se contagió –según cree—tras haberse sentado muy cerca de una persona que dio positivo al COVID-19.

“Ese día tomé la decisión de aislarme en casa. No había mucho que pensar. Si tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo por cinco o seis días, porque ese es más o menos el rango de tiempo en el que aparecen los síntomas”, añade.

La periodista dice que, en efecto, a los cinco días (y sin prueba de por medio) empezó a presentar síntomas. El más fuerte de estos fue el dolor de garganta. “Cada uno sabe reconocer si antes ha tenido faringitis o bronquios. Pero este dolor era muy específico en la garganta, algo que no se iba”, continuó.

Luego de esto, Vanessa –según cuenta en el video de Facebook—que tuvo problemas de respiración. “En mi caso la enfermedad ha evolucionado muy rápido”.

“A eso siguió la tos, cada vez más y más frecuente. El dolor empezaba a incrementarse en la garganta (…) ahí dices: estos son síntomas que nunca antes tuve”.

El coronavirus, que hasta ahora ha costado la vida de más de 300 mil personas en el mundo y ha contagiado a más de 5 millones, puede presentarse de forma leve, moderada o grave. Felizmente López no llegó a esta última.

“Gracias a Dios mi hijo y mi esposo han dado negativo. Todo por haberme aislado, eso hizo que mi carga de virus no fuera mayor y no los contagie. Sin embargo, yo puedo aún contagiarlos, por eso no saldré de este cuarto hasta que tenga resultado negativo”.

Vanessa López remarca que su prioridad es proteger a sus seres queridos, por lo que no escatima en medidas de seguridad e higiene en su cuarto y casa. Mostró en el video de Facebook botellas con alcohol y desinfectante, mascarillas y además paños con los que desinfecta cada parte de su vivienda que toca cuando debe salir.

En la parte final de su clip de Facebook, Vanessa López se conmueve al decir que espera que su testimonio ayude a conscientizar sobre los cuidados que debemos tener con respecto al coronavirus.

“Tienes que poner muchas ganas porque esta enfermedad no puede ganarte, no puede vencerte. Si estás escuchando esto, lo vas a lograr, pon de tu parte y te aseguro que vamos a ganar la batalla”, concluyó.

🚨⚠️Contemos nuestro testimonio, hagamos que tengamos más información. No sigamos en un terreno desconocido. Juntos, unidos. Este es mi testimonio con el Covid 19 Estos son mis síntomas...https://t.co/jMJqa2VpR2 pic.twitter.com/gG4lqSC3E9 — Vanessa López (@vanessa_lopez09) May 23, 2020

