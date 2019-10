Una historia con final feliz. El pasado 13 de octubre, a través de Facebook, un refugio de animales del estado de Maine (Estados Unidos) dio a conocer la situación de Rusty, un perro de apenas un año que padece una compleja enfermedad y por el cual se estaban haciendo todos los esfuerzos para que sea adoptado y encuentre un nuevo hogar.

Rusty nació con un problema hepático que ha ido deteriorando su estado de salud en los últimos meses. Según el refugio de Portland que dio a conocer su caso en Facebook, su hígado no puede desintoxicar su sangre, debido a que existe un vaso anormal que la desvía lejos de ese órgano.

Si bien en Georgia fue sometido a una cirugía para restaurar su flujo sanguíneo, esta no tuvo éxito, pues su hígado es extremadamente pequeño y no funciona bien. Por esa razón, el albergue se vio en la necesidad de buscarle a Rusty un nuevo hogar en el que pueda recibir no solo amor sino todas las atenciones que necesita para mejorar su calidad de vida.

Un día después de publicado el anuncio, el refugio dio a conocer la gran noticia a todos sus seguidores en Facebook: Rusty fue adoptado por una nueva familia que, contra todo pronóstico, aseguró estar dispuesta a cumplir la ‘lista de deseos’ de su nuevo integrante y compartir todas sus fotos.

“Hay un montón de lágrimas felices por aquí, ya que se embarca en su próximo capítulo. Su nueva familia promete que nos mantendrá al día con la lista de deseos de Rusty y muchas fotos. Gracias a todos los que compartieron a nuestro dulce chico, gracias a todos ustedes”, escribieron los responsables del albergue en Facebook.