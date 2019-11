El pasado 9 de noviembre, el centro de rescate canino Mac’s Mission, con sede en Missouri, Estados Unidos, compartió a través de su cuenta de Facebook las fotografías de un cachorro que llamó la atención de miles de internautas.

Como podrás observar en las imágenes, se trata de un perro que no es como ningún otro. Y es que el pequeño protagonista de la publicación realizada en Facebook tiene en la frente lo que parece ser una diminuta cola.

Es así que el establecimiento, que ha bautizado al can con el nombre Narwhal, busca donaciones para atender todas las necesidades y realizar todos los exámenes que el cachorro necesite.

Como era de esperarse, los internautas comenzaron a especular sobre el origen de la extraña característica del cachorro afirmando que podría tratarse de la cola de un gemelo que no llegó a desarrollarse. Otros bromearon al respecto afirmando que “el perro fue mal ensamblado” o que “por eso es bueno siempre seguir las instrucciones de humanos”; sin embargo, un análisis realizado posteriormente resolvió todas las dudas.

"La cola no está conectada a nada y no tiene otra finalidad que convertir a este cachorro en el más genial de todos. El Dr. Heuring dijo que no hay una razón en este momento para que se le retire", señaló el centro en otro post de Facebook. "Narwhal se comporta como cualquier otro cachorro y parece completamente saludable", agregaron.

Asimismo, señalaron que el can no está disponible para adopción inmediata ya que primero desean asegurarse de que la cola no se convierta en un problema para el perro cuando este crezca.

“En este momento él es el ejemplo más increíble de lo que hacemos aquí y estamos muy agradecidos de tener la oportunidad de ser parte de su viaje. ¡Gracias a todos por ayudarnos a ayudarlos”, añadieron.

