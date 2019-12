¿Cómo reacciona tu mascota si no le prestas atención? Un video muestra la graciosa actitud de un perro al ver que su dueño no le hacía caso, y aunque esto fuera una acción preparada por parte del sujeto, los reclamos de su amigo de cuatro patas no se hicieron esperar.

Este peculiar video fue compartido en Facebook por la página ‘LADbible’ y cuenta ya con más de 3 mil reproducciones, 87 mil reacciones y 26 mil comentarios.

Como se aprecia en las imágenes, el can busca llamar la atención del hombre con fuerte gruñidos y tras varios intentos fallidos le pone una patita en su pierna para que este voltee a verlo.

Incluso se le escucha decir al hombre “Te amo” a sus hijos, lo cual provoca que la ira del perro crezca más. El dueño lo mira de reojo y se ríe ante tal reacción de su mascota. Finalmente, el hombre da su brazo a torcer y terminan en un fuerte abrazo.

