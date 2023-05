Hay muchas formas de demostrar amor y eso lo sabe muy bien un padre de México, cuyo nombre es Braulio Martínez Rincón. Él ha recibido aplausos de muchos usuarios debido a que creó una placa de YouTube de madera para su hijo de 8 años que superó los 1400 suscriptores.

Resulta que su pequeño, Braulio Samuel Martínez Barragán, pese a ser muy joven, tiene un canal en la mencionada red social que lleva por nombre ‘Mr. Tailandia Countryballs y sus amigos (OFICIAL)’. Según se pudo conocer, ahí realiza contenido “casi diario”.

Ello le permitió superar los 1400 suscriptores, una cifra que le hizo muy feliz. Debido a esa cantidad de seguidores, el menor esperaba recibir una placa de YouTube, pero eso no iba a pasar porque no tenía 100 mil.

En esta imagen se aprecia la placa de YouTube de madera que creó el padre. (Foto: Braulio Martinez Rincon / Facebook)

Es por esa razón que su padre, Braulio, decidió hacer algo inesperado para muchos. “Espero que YouTube no se ofenda. No tengo los derechos. Mi hijo quería una placa y se la hice de madera por superar los 1400 suscriptores en su canal”, escribió el progenitor en una publicación que realizó en su cuenta de Facebook, donde adjuntó tres fotos virales. En dos de ellas sale su hijo con una gran sonrisa en su rostro por el objeto que su padre creó. Una de las imágenes es la que aparece como abridora de esta nota de Mag.

En esta imagen se aprecia al menor posando con la placa de YouTube de madera que creó su padre. (Foto: Braulio Martinez Rincon / Facebook)

Aquella publicación no tardó en volverse viral no solo en Facebook, sino en varias redes sociales. Tanto así que Franco Escamilla, un reconocido comediante mexicano, utilizó su cuenta de Twitter (@franco_esca) para asegurar que ya apoyó al menor. “¡Vientos por el jefe, de pura motivación hasta me suscribí al canal del morrillo!”, escribió.

¡Vientos por el jefe, de pura motivación hasta me suscribí al canal del morrillo! https://t.co/2C8vtV8jtC — Franco Escamilla (@franco_esca) May 24, 2023

Tanto ha sido el impacto que generó el detalle del padre hacia su hijo que el canal de YouTube del menor ya superó los 120 mil suscriptores. No cabe duda que pronto el pequeño recibirá una placa oficial de la plataforma.

