El estreno de la esperada película de Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling que lleva a la famosa muñeca a la pantalla grande por medio de un live-action ha emocionado a más de una persona que de niña jugó con ella y soñó siempre con la magia que la envolvía o sus diversas profesiones. Si bien muchos pudieron tener una en casa y crear historias junto a Ken o Max Steel como su novio, hay quienes no tienen esa dicha pero no están ajenos al boom rosa que se vive en todo el mundo. Este es el caso de Jimena, una pequeña vendedora de dulces de Cochabamba, Bolivia, que a sus 10 años pidió que le tomen una foto en la caja de Barbie y motivó una inesperada campaña que tuvo final feliz. Esta es su historia que se volvió viral.

La ‘Barbiemanía’ es una realidad y así como los outfits se apoderaron de las salas de cine y en las calles miles continúan paseando con sus mejores atuendos, también los centros comerciales se volvieron el escenario perfecto para instalar todo tipo de estructuras que ayuden con la temática.

Es así que apareció la enorme caja rosa de Barbie de Mattel en la que cualquier persona podía posar en su interior y sentirse una muñeca y eso buscó Jimena, pero de una manera conmovedora. Y es que ella es una niña vendedora de dulces oriunda de Itirana que le pidió a una mujer que le tome una foto sin imaginar todo lo que esa acción desencadenaría.

La búsqueda de la niña que posó que caja de Barbie

Por medio de Twitter, la usuaria 007Lola_Mento compartió la foto y contó algunos detalles del momento vivido en una tienda de cosméticos cuando Jimena llegó con su caja de dulces para vender, un sombrero y mandil.

“Esta niña le pidió a la vendedora de una tienda en Cochabamba, Bolivia, que le tomara una foto en la caja de la muñeca. Ya la buscan para ayudarla. Es la Barbie más bonita y no pienso discutirlo”, dijo en la red social.

El medio boliviano ‘El Deber’ se contactó con Natalia Mendoza, quien le tomó la foto a la niña: “Cerca del mediodía, como es habitual, la niña vino a la tienda y se acercó como siempre a ofrecer sus chicles, vio la caja y como toda niña se le escapó un “guau” sorprendida. Me dio mucha ternura y le dije: ‘¿No quieres entrar y sacarte una foto? y ella me dice: ‘¿Puedo?’ y entró a la caja y así le saqué la foto. Después se la mostré y me dijo: “¡Noo! Qué feo y se escapó corriendo”, contó.

La imagen se volvió viral y llegó hasta Galo Sánchez, el diseñador de moda oficial de la película Barbie en Bolivia, quien inició una campaña para encontrarla y regalarle un vestido hecho a su medida y algunos detalles más. “Porque Barbie es lo que tú quieras ser”, escribió en su cuenta de TikTok.

Tras algunos días, el experto en moda logró encontrar a Jimena de 10 años y compartió una videollamada con ella. “Yo te voy a cumplir ese pequeño sueñito y al mismo tiempo tú me vas a decir lo que quieres. Va a llevar algunas florcitas, algunos detallecitos y ya vamos a ver. Te vamos a dar el vestidito y ya sabemos, va a ser el corte princesita, con tulcito abajo a lo cómodo”, le dijo durante su conversación.

VIRAL | Galo Sánchez pidió ayuda para encontrar a la pequeña 'Barbie boliviana' y regalarle un hermoso vestido para que se sienta una muñeca real. (Foto: @galosanchez.moda / TikTok)

El sueño que le cumplió a Jimena al estilo Barbie

Galo Sánchez presentó el 19 de julio su colección de ropa en la que trabajó por seis meses. Se trata de 35 trajes para la mujer autóctona inspirados en Barbie y que se lanzaron justo en el centro comercial donde Jimena se tomó la foto viral.

Tras la conversación con la niña, el diseñador creó el vestido a su medida y el lunes 24 de julio se compartió el resultado final en las redes sociales.

“Esta Barbie está lista para cumplir todos sus sueños. Gracias @galosanchez.moda por permitirnos ser intermediarios para que Jimenita pueda tener el vestido de sus sueños”, escribieron desde @bestcuidamostubelleza, la tienda de cosméticos donde se tomó la foto inicial.

El diseñador también usó TikTok para decir “gracias a todos por hacernos participes de esta linda historia” y explicó que se trata de un “obsequio que es fruto de mi trabajo y lo quiero compartir” y que fue hecho “con muchísimo cariño”.

