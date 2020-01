Nigel Gaisie es un profeta ghanés que ha llevado sus enseñanzas muy lejos después de decir en una entrevista que tiene el poder de resucitar a la leyenda de la NBA, Kobe Bryant y a su hija Gianna. Su declaración está dando la vuelta al mundo, pues el profeta indicó a su congregación que el Señor le había ordenado que volviera a la vida.

“El Señor me llevó al mundo de los espíritus, y he visto caer a un gran hombre. Esta noticia sacudirá al mundo entero por lo grandioso que es este hombre. Veo a muchas personas en las redes sociales hablando sobre el hombre en las próximas semanas y veo muchas caras tristes”, dijo Nigel Gaisie.

“América llorará a este gran hombre. Luego, el Señor me dio instrucciones de anunciar a la familia de este hombre, a la embajada estadounidense en Ghana y al mundo entero que Él, el Señor, no ha sancionado la muerte de este hombre”, agregó en entrevista con The Standard de Kenya.

“Nigel, cuéntale a la familia de este hombre y cuéntale al mundo entero, si acuerdan pagar mis diezmos y ofrendas, te usaré como un recipiente para resucitar a este hombre y su hija”, indicó.

“El hombre vale 500 millones de dólares y si la familia acepta darme el 10 por ciento de sus ingresos, los devolveré a la vida. ¡Así dice el Señor! Sin el dinero, no puedo traerlo a él y a la niña de regreso.

Dolor en el mundo del deporte por la muerte de Kobe Bryant

El mundo del deporte profesional estadounidense se encuentra devastado tras darse a conocer el fallecimiento el pasado domingo 26 de enero del exescolta de Los Angeles Lakers Kobe Bryant, quien junto a otras cuatro personas sufrió un accidente en su helicóptero en el área de Calabasas (California).

De inmediato, personalidades del deporte, el cine y la música reaccionaron a través de las redes sociales para mostrar su dolor por la muerte de Kobe Bryant, de 41 años. El quíntuple campeón de la NBA con Los Angeles Lakers viajaba en un helicóptero Sikorsky S-76 desde el condado de Orange, donde vivía, hasta su academia deportiva Mamba en Thousand Oaks, donde Gianna tenía un partido de baloncesto.

En una plaza ubicada al frente del Staples Center, casa de los Lakers, varios altares improvisados fueron levantados en honor de la leyenda, con balones, zapatillas, gorras, flores y velas.

Kobe Bryant y a su hija Gianna perdieron la vida el pasado 26 de enero e California. (AFP)

Su hija, Gianna Bryant, entre las víctimas

Su nombre era Gianna Maria Onore Bryant. El mundo, ahora y por siempre, la conoce como Gigi. Su papá, Kobe Bryant, la llamaba Mambacita. Él era Mamba, por supuesto, y ella iba a ser su versión femenina en el baloncesto.

Iba a jugar en la Universidad de Connecticut y de ahí a la WNBA. Era el plan. Con los años, el mundo la vio crecer de una bebé en brazos de su padre a una niñita tratando de sostener su trofeo de Jugador Más Valioso de la final de la NBA, a su acompañante en partidos de la WNBA, baloncesto universitario y la NBA en todo el país, escuchando a su padre explicar jugadas y observando cada detalle en la cancha, como siempre hizo.

“Gigi realmente se estaba convirtiendo en una jugadora especial”, dijo Russ Davis, entrenador de baloncesto femenino en la Universidad Vanguard, en California, y se hizo amigo cercano de Kobe Bryant en años recientes. “Es difícil predecir su futuro, pero la forma en que estaba mejorando y la forma en que entendía el deporte, el de ella iba a ser brillante”.

Gigi tenía 13 años. Era una de nueve personas, incluyendo su padre, en el helicóptero que se estrelló el domingo por la mañana en una colina en Calabasas, California, cuando el grupo se dirigía a un torneo de baloncesto en el que ella iba a jugar. El helicóptero estalló en llamas. Los nueve ocupantes -incluyendo dos compañeras de Gianna- murieron, dijeron las autoridades.

